Fenerbahçe, ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada ikramı geri çevirmedi

F.Bahçe Giresun'u 2-1 yenerek zirve yarışında hata yapmadı. 3. dakikada Rossi'nin ortasını arka direkte Ferdi Kadıoğlu tamamladı: 1-0... 29'da Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte müsait durumdaki Balde'nin şutunda, top direk dibinden dışarı çıktı...

PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI

39'da Diabate'nin ortasında top Mert Hakan'ın koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Balde meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

GİRESUN'DAN BÜYÜK HATA

48'de Valencia'nın ortasına kale dibinde Mesut dokunamadı. 64'te Giresunspor savunmasının hatalı pasında araya giren Berisha'nın pasında Mesut Özil topu ağlara gönderdi: 2-0.

DOUKARA'DAN MÜTHİŞ GOL

85'TE Giresun'da sonradan oyuna giren Doukara ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1... F.Bahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı.

İÇ SAHADA PEREIRA FARKI

F.Bahçe'nin başında çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi almayan Portekizli teknik adam Vitor Pereira (16 galibiyet 4 beraberlik), Süper Lig tarihinde Sarı-Lacivertli ekiple bunu başaran 3. yabancı hoca oldu.

GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Giresunspor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Özellikle 2. dakikada attığımız golden sonra çok mutlu olduk. Sonrasında oyundan düştüğümüz anlar oldu. Sonuç olarak kazandık ve mutluyuz. Gelişmeye devam edeceğiz" dedi.

2019'DAN SONRA EN ERKEN GOL

İkinci dakikada ağları sarsan Ferdi, F.Bahçe forması ile 2019'dan sonra en erken gol atan isim oldu.

KIRMIZI KART TARTIŞMASI!

Giresunsporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının 39. dakikasında sarı kartın Mert Hakan'ın topla elle oynaması sonrası kazanılan penaltıda ikinci sarı karttan kırmızı kart bekledi. Hakem Cüneyt Çakır ise bu pozisyonda ilk sarı kartını 32'de gören Mert Hakan'a kart göstermedi. Bu pozisyon sosyal medyada da çok konuşuldu. Öte yandan Giresunsporlular atağa çıktıkları pozisyonda maçı bitiren Çakır'a çaldığı düdük sonrası uzun süre tepki gösterdi.

MİGUEL CRESPO GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin son transferi Miguel Crespo, Sarı-Lacivertli forma ile ilk maçına dün Giresun karşısında çıktı. Portekizli oyuncu maça ikinci yarıda dahil oldu.