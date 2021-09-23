Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.09.2021 11:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2021 12:02
    ABONE OL

    Fatih Terim "ocak ayı" dedi Galatasaray taraftarı isyan etti! Artık yeter...

    Galatasaray, üst üste 4. maçta da puan kaybederek son 32 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı. Fatih Terim yönetiminde sarı-kırmızılı ekip ligin ilk 6 haftasında sadece 8 puan toplayabildi. Maç sonrası tecrübeli teknik adam bir kez daha ocak ayını işaret ederken, taraftarlar ise isyan etti. Sosyal medyadaki yorumlarda "Hoca hep aynı sözleri kullanıyor. Ama ortada bir şey yok. Artık başarı ve iyi futbol bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Onur Koçhan
    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Terim ocak ayı dedi taraftarı isyan etti

    Galatasaray, Kayserispor'a yenilerek son 32 yılın en kötü başlangıcına imza attı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

    Taraftarlar, futbolcuların yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'e büyük tepki gösteriyor. Yapılan transferlere rağmen ortaya konan futbol Sarı-Kırmızılı taraftarları adeta kahrediyor.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. Terim, "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak. Kusura bakmasınlar, bazen onları üzüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bu ifadelerin benzerleri geçmiş iki sezonda da kullanılmış ancak Galatasaray mutlu sona ulaşamamıştı. 2019 yılında Fatih hoca, "Gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız" demişti.

        1 yıl sonra yine benzer açıklamalara imza attı. Tecrübeli teknik adam, "Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor" dedi.

        Fatih hoca, 2019, 2020 ve dün benzer ifadeleri kullandı…Galatasaray taraftarları sosyal medyadaki yorumlarda, "Hoca hep aynı sözleri kullanıyor. Ama ortada bir şey yok. Artık başarı ve iyi futbol bekliyoruz" mesajları atıyor.

            CİMBOM'DA FORVET HÜSRANI
            Kayserispor deplasmanında 3-0'lık yenilgi alarak büyük bir şok yaşayan Galatasaray tam bir kaos ortamına girmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular büyük eleştiri alırken, takımın hücum bölgesinde yaşadığı sıkıntı dikkatleri çekiyor.



            Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 3 forvet Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu 6 haftası geride kalan Süper Lig'de sadece 1 kez ağları sarsabildi. Bu golü atan isim de ligin 1. haftasında Giresunspor deplasmanında Diagne oldu.



            Bu sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaratan Mostafa Mohamed tam 135 gündür gol orucunda. Mısırlı forvet son olarak geçtiğimiz sezon oynanan Denizlispor deplasmanında ağları sarsmıştı. Mohamed, Kayserispor maçında beklentileri karşılayamadı. Galatasaray 3 forvetinin geride kalan 6 haftada sadece 7 isabetli şut atması da yaşanan büyük problemi gözler önüne seriyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ’Barınamıyoruz’ provokasyonu böyle çöktü
            Haberler Spor Fatih Terim "ocak ayı" dedi Galatasaray taraftarı isyan etti! Artık yeter...
                SON DAKİKA