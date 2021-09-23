Fatih Terim "ocak ayı" dedi Galatasaray taraftarı isyan etti! Artık yeter...

Galatasaray, Kayserispor'a yenilerek son 32 yılın en kötü başlangıcına imza attı. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 8 puanda kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
Taraftarlar, futbolcuların yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'e büyük tepki gösteriyor. Yapılan transferlere rağmen ortaya konan futbol Sarı-Kırmızılı taraftarları adeta kahrediyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. Terim, "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak. Kusura bakmasınlar, bazen onları üzüyoruz" ifadelerini kullandı.