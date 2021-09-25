Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor kötü gidişe dur demek için sahaya çıktı. Kırmızılı beyazlılar 5 puanla 17. sırada yer alıyor.





Son 3 karşılaşmasından puansız ayrılan Yeni Malatyaspor da bu olumsuz seriyi sona erdirmenin peşinde. Sarı siyahlı ekip ise 6 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

İLK 11'LER;

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Fredy, Paul Mukairu, Wright

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Haddadi, Tetteh, Adem