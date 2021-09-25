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    • Spor
    • 25.09.2021 16:03
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    • 25.09.2021 16:05
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    Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 7. haftasında Fraport-Tav Antalyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    Antalyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

    Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetiyor.

    Ligde 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor kötü gidişe dur demek için sahaya çıktı. Kırmızılı beyazlılar 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

    Son 3 karşılaşmasından puansız ayrılan Yeni Malatyaspor da bu olumsuz seriyi sona erdirmenin peşinde. Sarı siyahlı ekip ise 6 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

    İLK 11'LER;

    Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Fredy, Paul Mukairu, Wright

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Haddadi, Tetteh, Adem

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