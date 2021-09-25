Emre Demir’in Barcelona’ya transferinde dikkat çeken Şota detayı! Beşiktaş’a gelecekti ama...

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, Youtube'dan Transfer konusunu şu sözlerle anlatmıştı: Emre'ye 4 yaşındayken Mersin'de sokakta çocuklarla bire bir maç yaptırıyordum. Biraz büyüyünce videolarını çekerek Youtube'a attım. Kayserispor Altyapı Sorumlusu Hakan Ertürk hocamız bu videoyu izlemiş. Bana ulaşarak Emre'yi Kayseri'ye davet etti. O dönemin Kayserispor Teknik Direktörü Şota tarafından beğenilerek altyapıya alındı.