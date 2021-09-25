Emre Demir'in Barcelona'ya transferinde dikkat çeken Şota detayı! Beşiktaş'a gelecekti ama...
Barcelona'nın 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor formasını giyen Emre Demir'i transfer etmesi büyük ses getirdi. 17 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezondan itibaren Katalan ekibinin B takımında oynamaya başlayacak. Süper Lig'de Kayserispor formasıyla attığı golle lig tarihinde gol kaydeden en genç futbolcu unvanını da elinde bulunduran 17'lik yıldız Emre Demir'in dikkat çeken hikayesi de ortaya çıktı. Daha önce Beşiktaş'a da transferi konuşulan Demir'in takıma katılmasını engelleyen isim de şoke etti.
ŞOTA ARVELADZE YOUTUBE VİDEOSUNDAN KEŞFETTİ
Hürriyet'in haberine göre; 15 Ocak 2004'te Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, futbola doğduğu şehrin takımı Kuvayi Milliyespor'da başladı. O dönem takımda sivrilen ve Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken Emre Demir'i bir Youtube videosunda izleyen dönemin Kayserispor teknik direktörü Şota Arveladze, 8 yaşında oyuncuyu takımın altyapısına kazandırdı.
Emre Demir'in babası Hayrettin Demir, Youtube'dan Transfer konusunu şu sözlerle anlatmıştı: Emre'ye 4 yaşındayken Mersin'de sokakta çocuklarla bire bir maç yaptırıyordum. Biraz büyüyünce videolarını çekerek Youtube'a attım. Kayserispor Altyapı Sorumlusu Hakan Ertürk hocamız bu videoyu izlemiş. Bana ulaşarak Emre'yi Kayseri'ye davet etti. O dönemin Kayserispor Teknik Direktörü Şota tarafından beğenilerek altyapıya alındı.