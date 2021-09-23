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    • Spor
    • 23.09.2021 12:08
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    • 23.09.2021 12:25
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    Konyaspor mu? Trabzonspor mu?

    Liderliği zorlayan Trabzonspor, Süper Lig'in zorlu takımlarından Konyaspor ile karşılaşacak. Takvim.com.tr her iki takımını son durmunu değerlendirdi. Bugün oynanacak maçta kim kazanacak? Haberin detayları...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Konyaspor mu? Trabzonspor mu?

    Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda ligin flaş takımlarından Konyaspor ile mücadele edecek. Karadeniz Fırtınası, Konya deplasmanında kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. Saat 17.00'de start alacak kritik karşılaşmayı Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti. İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncular kimler? İşte detaylar…

    EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN KONYASPOR:

    İlhan Palut'un öğrencileri sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. 5 haftada 11 puan topladılar. Ligde namağlup durumda olan takımlardan… Evlerinde oynadığı iki maçı da kazanmayı başardılar. Trabzonspor engelini de aşarak 14 puana ulaşmanın peşindeler. Kritik maç öncesinde Musa Çağıran ve Artem Kratevs sakat. İki isim dışında önemli eksikleri bulunmuyor.

    KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Çekici, Hadzimehmedovic, Soner, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi

    BİR GÖRÜŞ: Ligde oynadığı 5 maçın ikisinde gol yemediler. Takım savunmasını çok iyi yapan ekiplerden… Konyaspor, Trabzonspor'un orta saha ve savunmada vereceği boşlukları değerlendirmek isteyecektir. Yeşil-Beyazlılar, özellikle Bytyqi ve Serdar Gürler'in hızlı çıkışlarıyla sonuç almayı planlayacaktır.

    ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN TRABZONSPOR:

        Geçen sezondan bu yana ligde 17 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, deplasmanda ise 20 maçtır yenilmiyor. Fırtına bugün de yenilmezse seriyi 21'e çıkartacak ve rekor kıracak… Bordo-Mavililer, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyecektir. Karadeniz Fırtınası'nda zorlu maç öncesinde Koita, Dorukhan, Abdulkadir Parmak ve Trondsen sakat…

        TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

        BİR GÖRÜŞ: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanlarda çok başarılı sonuçlar alıyor… Karadeniz Fırtınası, Konyaspor maçında yine sihirli ayaklarını arayacaktır. Nwakaeme ve Bakasetas'ın performansı Trabzonspor için yine çok önemli. Trabzonspor'un savunmadaki duruşu alacağı sonuç ile doğru orantılı olacaktır. Son olarak Bordo-Mavililer'in fiziksel performansı da Konya deplasmanı için önemli bir ayrıntı. Çünkü Konya fiziksel gücü iyi olan takımlardan.

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        Konyaspor mu? Trabzonspor mu?
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