Konyaspor mu? Trabzonspor mu?

BİR GÖRÜŞ: Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanlarda çok başarılı sonuçlar alıyor… Karadeniz Fırtınası, Konyaspor maçında yine sihirli ayaklarını arayacaktır. Nwakaeme ve Bakasetas'ın performansı Trabzonspor için yine çok önemli. Trabzonspor'un savunmadaki duruşu alacağı sonuç ile doğru orantılı olacaktır. Son olarak Bordo-Mavililer'in fiziksel performansı da Konya deplasmanı için önemli bir ayrıntı. Çünkü Konya fiziksel gücü iyi olan takımlardan.

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