Konyaspor mu? Trabzonspor mu?

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor, deplasmanda ligin flaş takımlarından Konyaspor ile mücadele edecek. Karadeniz Fırtınası, Konya deplasmanında kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor. Saat 17.00'de start alacak kritik karşılaşmayı Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti. İki takım hangi 11'lerle sahaya çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncular kimler? İşte detaylar…
EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN KONYASPOR:
İlhan Palut'un öğrencileri sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. 5 haftada 11 puan topladılar. Ligde namağlup durumda olan takımlardan… Evlerinde oynadığı iki maçı da kazanmayı başardılar. Trabzonspor engelini de aşarak 14 puana ulaşmanın peşindeler. Kritik maç öncesinde Musa Çağıran ve Artem Kratevs sakat. İki isim dışında önemli eksikleri bulunmuyor.
KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Çekici, Hadzimehmedovic, Soner, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi
BİR GÖRÜŞ: Ligde oynadığı 5 maçın ikisinde gol yemediler. Takım savunmasını çok iyi yapan ekiplerden… Konyaspor, Trabzonspor'un orta saha ve savunmada vereceği boşlukları değerlendirmek isteyecektir. Yeşil-Beyazlılar, özellikle Bytyqi ve Serdar Gürler'in hızlı çıkışlarıyla sonuç almayı planlayacaktır.
ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN TRABZONSPOR: