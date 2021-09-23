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    • Spor
    • 23.09.2021 12:47
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    • 23.09.2021 12:47
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    SON DAKİKA! Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Ghezzal ve Welinton da yok

    Son dakika Beşiktaş haberleri | Evinde Adana Demirspor'a karşı 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, şimdi de Ghezzal ve Welinton'dan gelen haberlerle sarsıldı.

    Beşiktaş’ta sakatlık depremi! 2 isim daha yok

    Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlık yaşayan Rachid Ghezzal ile Welinton'un uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

    Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

    Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

    Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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