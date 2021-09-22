Marek Hamsik Trabzonspor'da herkesin gözdesi oldu

Marek Hamsik, saha içerisindeki performansıyla futbol otoriteleri tarafından tam not alırken, saha dışındaki profesyonelliği ve özel yaşantısıyla da örnek gösterilen isimlerden birisi oldu. Antrenmanlarda kendisiyle birlikte çalışan oyuncuların sürekli göz hapsinde olan Slovak oyuncunun, antrenmanlar dışında yaptığı bireysel çalışmalar, yemek-uyku düzenine gösterdiği özen ve takım arkadaşlarına duyduğu saygıyla birçok genç futbolcuya şimdiden rol model olduğu ifade ediliyor.