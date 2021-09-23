Trabzonspor 6. hafta maçında bugün zorlu Konya deplasmanına çıkacak

Trabzonspor bugün liderlik için sahaya çıkacak. Saat 17.00'de Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Bordo- Mavililer rakibini devirirse Beşiktaş'ı geride bırakıp Süper Lig'in zirvesine kurulacak. Kasımpaşa deplasmanında Abdulkadir Parmak ve Dorukhan'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Trabzonspor'da bu Trondsen ve Koita da forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konya maçı öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, "Hedeflerimiz için geçmemiz gereken çok zor bir engel ile karşı karşıya geleceğiz. Kendi oyun planımıza bağlı kalırsak bu zorlu süreçten kayıpsız geçeceğiz ve hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız" dediği öğrenildi. Yunus Emre SEL.

TRABZON KONYA'YA ÇOK ÜSTÜN

Konyaspor ile Trabzonspor, bugün Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 40 lig maçında, Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde rakibine karşı 20-10 üstünlüğü bulunuyor.