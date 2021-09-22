Beşiktaş, 3 farklı öne geçtiği Adana Demirspor maçında 1 puana razı oldu

Beşiktaş'a büyük şok! Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kaldı. Kartal, 20. Dakikada Pjanic'in ortasında Montero'nun kafa golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. 30'da Batshuayi'nin şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

JOSEF FARKI İKİYE ÇIKARDI

43'te Josef de Souza'nın ceza sahasına doğru şişirdiği topta Simon Deli'nin önce Batshuayi ardından ise kaleci Ferhat ile çarpışması sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

VARGAS'TAN HARİKA GOL

Ghezzal'ın 52'de ceza sahasına paralel yuvarladığı topu ağlara gönderen Rıdvan farkı 3'e çıkardı. Adana Demirspor 60'ta Vargas' ın frikik golüyle farkı ikiye indirmeyi başardı: 3-1.

BALOTELLİ UZAKTAN AVLADI

Adana Demir'de Balotelli 78'de Ersin'i uzaktan avlayıp durumu 3-2'ye getirdi. 90+7'de kornerden gelen topta Balotelli'nin şutunu çizgi üzerinde Assambalonga tamamladı: 3-3.

2019'DAN SONRA BİR İLKİ YAŞADILAR

3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, 2019 şubattan bu yana ligde ilk kez iç sahada bir maçta 3 gol yedi. Beşiktaş evinde son olarak F.Bahçe ile 2019'da 3-3 berabere kalmıştı.

90+7'DE BÜYÜK TARTIŞMA

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın 90+7. dakikasında büyük bir tartışma yaşandı. Konuk ekibin 3. golü bulduğu pozisyon öncesi Beşiktaş cephesi Balotelli'nin Montero'ya faul yaptığını savundu. Hakem ise VAR ile yaptığı konuşma sonrası santra noktasını gösterdi.

VODAFONE PARK'TA BÜYÜK YIKIM!

Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçmelerine rağmen son 25 dakikada yedikleri 3 golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Beşiktaşlı oyuncular, karşılaşma sonunda büyük bir üzüntü yaşadı. Maçın ikinci yarısında net bir fırsatı harcayan Michy Batshuayi son düdüğün çalmasıyla yıkıldı.

PJANİC'TEN İÇ SAHADA 3. MAÇTA 3. ASİST

Beşıktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Miralem Pjanic, Vodafone Park'ta çıktığı 3. maçta 3. asistini yaptı. A.Demir'e karşı Montero'nun golüne asisti yapan isim olan Boşnak futbolcu daha önce Yeni Malatyaspor ve Borussia Dortmund ile iç sahada oynanan karşılaşmalarda asist yapma başarısı göstermişti. Pjanic bunu dün tekrarladı.

HAKEMİ ALKIŞLAYAN ROSİER ATILDI!

Son bölümüne olayların damga vurduğu Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Kartal'ın yıldız ismi Rosier, karşılaşmanın sona ermesinin ardından hakemi alkışladı ve ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Hakeme gösterdiği tepki sebebiyle kırmızı gören Rosier, kart cezası sebebiyle takımının cuma günü Altay ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI

Beşiktaş'ın son dakika golüyle 2 puan bıraktığı Adana Demirspor maçı sonrası sahada tansiyon bir hayli yüksekti. Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası artan gerilim, son düdükle tavan yaparken iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti arasında arbede meydana geldi. Sahadaki arbede bir süre sonra engellense de gerilim koridorlarda da devam etti. Olaylar güçlükle yatıştırılabildi.

ERSİN İLK GOLLERİNİ YEDİ

Beşıktaş kalecisi Ersin Destanoğlu 2021/2022 sezonunda 5. lig maçında kalesinde ilk gollerini gördü. Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanıda 2 gol yiyen Beşiktaş'ın kalesinde Mert Günok vardı.