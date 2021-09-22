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    • 22.09.2021 11:59
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    • 22.09.2021 12:00
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    Radamel Falcao bir tek Galatasaray'da kafa golü atamadı!

    Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayıran Radamel Falcao, yeni takımı Rayo Vallecano'da çıktığı 2 maçta da gol attı. Kolombiyalı golcü Athletic Bilbao maçında uzatmalarda kafa ile gol atarak takımına 3 puanı getirirken, bu durum ilginç bir istatistik ortaya çıkmasına neden oldu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    İlginç istatistik! Bir tek G.Saray’da yapamadı

    Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı yıldız golcü, İspanyol ekibi Rayo Vallecano kariyerine hızlı başladı.

    Radamel Falcao, İspanyol ekibinde ikinci golüne imza attı. Kolombiyalı yıldız son olarak, 90+6. dakikada attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'ya Athletic Bilbao deplasmanında 2-1'lik galibiyeti getirdi.

    Tecrübeli golcüyle ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Yıldız golcü kariyeri boyunca bir tek Galatasaray'da kafa golü atamadı. Falcao kariyeri boyunca 72 kafa golü attı.

        Sakatlığı nedeniyle Sarı-Kırmızılı forma altında birçok maçı kaçıran 35 yaşındaki santrfor yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmişti.

        Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Falcao'nun kulübe maliyetinin 9 milyon doları bulduğunu açıklamıştı…

        Oynadığı takımlar ve attığı kafa golleri
        Lanceros 1
        River Plate 9
        Porto 22
        Atletico Madrid 15
        Monaco 19
        M.United 1
        Chelsea 1
        Kolombiya 3
        Rayo Vallecano 1

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