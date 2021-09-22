Radamel Falcao bir tek Galatasaray'da kafa golü atamadı!

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Kolombiyalı yıldız golcü, İspanyol ekibi Rayo Vallecano kariyerine hızlı başladı.
Radamel Falcao, İspanyol ekibinde ikinci golüne imza attı. Kolombiyalı yıldız son olarak, 90+6. dakikada attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'ya Athletic Bilbao deplasmanında 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Tecrübeli golcüyle ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Yıldız golcü kariyeri boyunca bir tek Galatasaray'da kafa golü atamadı. Falcao kariyeri boyunca 72 kafa golü attı.