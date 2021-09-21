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    • 22.09.2021 01:39
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    Ozan Tufan Watford'la ilk maçına çıktı! Stoke City 3-1 Watford

    İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk maçına Stoke City karşısında sahaya çıktı. Watrford'un 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.

    Ozan ilk maçına çıktı!

    İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

    İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı.

    Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

    OZAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI
    Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı.
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        Haberler Spor Ozan Tufan Watford'la ilk maçına çıktı! Stoke City 3-1 Watford
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