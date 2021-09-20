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    • 20.09.2021 09:01
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    • 20.09.2021 09:01
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    Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera, Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın üzerine yürüdü

    Süper Lig'de Galatasaray sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılı takımın kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada zaman geçiren Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'ya çok sinirlendi. Kızgın olan deneyimli eldiven, mücadele sonrası Kırıntılı'nın üzerine yürüdü. Haberin detayları...

    Muslera, Kırıntılı’nın üzerine yürüdü

    Gergin geçen Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalar güne damga vurdu. Saha kenarında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz arasında başlayan tartışma soyunma odası koridorlarına taştı.

    NECATİ ATEŞ İLE BÜLENT KORKMAZ TARTIŞTI

    48. dakikada Necati Ateş ile Bülent Korkmaz tartıştı. Bülent Korkmaz, Galatasaray kulübesine doğru hareketlendi ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.

    Sabah'ta yer alan habere göre meslektaşı Serkan Kırıntılı'nın maç boyunca zaman geçirmesine çok sinirlenen Fernando Muslera, tünele önce girmesine rağmen soyunma odasına gitmedi ve Serkan'ı beklemeye başladı.

    İŞTE NEDENİ

    "Zaman geçirmesinden nefret ediyorum" diye isyan eden Muslera sakinleştirilmeye çalışıldı. Uruguaylı 1 numara, Serkan'ı görür görmez üzerine yürüdü ancak iki kulüp yetkilileri araya girip kavgayı önledi.

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