Avrupa’da Lazio’yu deviren Galatasaray, Bülent Korkmaz’ın takımı Alanya’ya kaybetti

CİMBOM'a büyük şok... Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio zaferini yaşayan Sarı-Kırmızılılar dün Süper Lig'de Alanyaspor'a TT Stadı'nda 1-0 yenildi. Galatasaray böylece üst üste 7. puan kaybını yaşadı ve lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Karşılaşma çok temposuz ve pozisyon açısından kısır başladı.



KENDİ KALESİNE ATIYORDU!

35. dakikada Kerem'in ceza sahası sert şutunu kaleci Serkan son anda kornere çeldi. 38'de Nelsson'un ters vuruşu Muslera'nın hamlesinin ardından üst direkten kornere çıktı.



SERKAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

45+1. dakikada Berkan Kutlu boş pozisyonda Serkan'ın üzerine vurdu. 49'da Davidson'un etkili vuruşu az farkla auta gitti. 56'da Cicaldau'nun sol çaprazdan frikiğini Serkan kurtardı.



MOHAMED FIRSATI HARCADI

72'de Emre Akbaba'nın kafa vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi. 87'de Candeias'ın golüyle Alanyaspor 1-0 öne geçti. 89'da Mohamed boş pozisyonda topu auta vurdu ve maç 1-0 bitti.