Avrupa’da Lazio’yu deviren Galatasaray, Bülent Korkmaz’ın takımı Alanya’ya kaybetti

CİMBOM'a büyük şok... Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio zaferini yaşayan Sarı-Kırmızılılar dün Süper Lig'de Alanyaspor'a TT Stadı'nda 1-0 yenildi. Galatasaray böylece üst üste 7. puan kaybını yaşadı ve lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı. Karşılaşma çok temposuz ve pozisyon açısından kısır başladı.
KENDİ KALESİNE ATIYORDU!
35. dakikada Kerem'in ceza sahası sert şutunu kaleci Serkan son anda kornere çeldi. 38'de Nelsson'un ters vuruşu Muslera'nın hamlesinin ardından üst direkten kornere çıktı.
SERKAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ
45+1. dakikada Berkan Kutlu boş pozisyonda Serkan'ın üzerine vurdu. 49'da Davidson'un etkili vuruşu az farkla auta gitti. 56'da Cicaldau'nun sol çaprazdan frikiğini Serkan kurtardı.
MOHAMED FIRSATI HARCADI
72'de Emre Akbaba'nın kafa vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi. 87'de Candeias'ın golüyle Alanyaspor 1-0 öne geçti. 89'da Mohamed boş pozisyonda topu auta vurdu ve maç 1-0 bitti.
MUSLERA DAHA NE YAPSIN!
Sezonun eleşirilen isimlerinden Muslera, Candeias'ın golü öncesi müthiş bir kurtarış yaptı. Ancak Uruguaylı kaleci dönen topta gole engel olamadı.
ALANYA'DAN ÜST ÜSTE 3. ZAFER!
Galatasaray'ın İstanbul'da Alanyaspor kabusu sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, Akdeniz ekibine karşı evinde oynadığı son 3 resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon TT Stadı'ndaki Süper Lig maçında Davidson'un son dakika golüyle gülen Alanyaspor olmuştu. Turuncu-Yeşilliler, Türkiye Kupası'nda da güçlü rakibini İstanbul'da 3-2 mağlup etmiş ve adını yarı finale yazdırmıştı. Alanyaspor dün de Galatasaray'a bu sezon ligde ilk yenilgisini tattırdı.