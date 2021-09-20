Galatasaray taraftarı Ömer Bayram, Babel ve Yedlin'i yuhaladı! Fatih Terim'den flaş açıklama...

G.Saray Alanyaspor'a 1-0 kaybetti. Maçtan sonra taraftarlar ve futbolcular arasında gerilim yaşandı. Sarı- Kırmızılılar, karşılaşma sonrası rejenerasyon antrenmanı yaptı. Bu çalışmada Ömer Bayram, Babel ve Yedlin yuhalandı.



OYUNCULARI KAYBEDERİZ!

Bu gerilim üzerine Ömer Bayram soyunma odasına gitti. Maçtan sonra konuşan Fatih Terim, "Maç sonu da tepkiler olmuş, bunlara alışkın değiliz. Böyle oyuncularımızı kaybederiz" dedi.