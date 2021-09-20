Galatasaray taraftarı Ömer Bayram, Babel ve Yedlin'i yuhaladı! Fatih Terim'den flaş açıklama...

G.Saray Alanyaspor'a 1-0 kaybetti. Maçtan sonra taraftarlar ve futbolcular arasında gerilim yaşandı. Sarı- Kırmızılılar, karşılaşma sonrası rejenerasyon antrenmanı yaptı. Bu çalışmada Ömer Bayram, Babel ve Yedlin yuhalandı.
OYUNCULARI KAYBEDERİZ!
Bu gerilim üzerine Ömer Bayram soyunma odasına gitti. Maçtan sonra konuşan Fatih Terim, "Maç sonu da tepkiler olmuş, bunlara alışkın değiliz. Böyle oyuncularımızı kaybederiz" dedi.
YEDLİN&ÖMER AĞLADI...
Yedlin ve Ömer Bayram'ın soyunma odasında ağladığını belirten Fatih Terim, "Yedlin 2-3 orta açamayabilir, taraftar onu hazırlayacak. Babel'e 0-0'da 'yuh' çekmek! Bunlar olmaz" dedi.
AVRUPA DÖNÜŞÜ HÜSRAN
İtalyan ekibi Lazio'yu deviren Galatasaray, Avrupa dönüşünde evinde Alanyaspor'a yenildi.
DERVİŞOĞLU BEKLENENİ VEREMEDİ
G.Saray'da son haftaların formda ismi Halil Dervişoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçında kötü bsir performans sergiledi. Sarı- Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim, ikinci yarını n başında Halil'in yerine Mohamed ile başladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI!
Cimbom'un genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın 76. dakikasında sakatlanan yıldız oyuncunun yerine Hollandalı futbolcu Babel forma giydi. Kerem'in son durumu bugün netlik kazanacak.