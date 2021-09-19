Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'e olay sözler: Seni de gönderirler

"AĞLAYANLAR VAR"

Biz çaresine bakarız ama sonuçta da kadromuz belli. Ancak Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen, hoşgören, destekleyen bir tarfatardır. Tedavinin en büyüğünü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil...