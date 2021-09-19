Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'e olay sözler: Seni de gönderirler

Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u ağırladı.
Alanyaspor, Daniel Candeias'ın golü ile maçı 1-0 kazandı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulundu.
"SENİ DE GÖNDERİRLER"
Toroğlu, "Sen eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan seni de gönderirler Fatih Terim" ifadelerini kullandı.
TERİM'DEN TARAFTARA SİTEM
Terim maç sonrası taraftara sitemde bulundu.
Oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şunları söyledi:
Oyuncuları etkilemez mi? Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Kolay değil.