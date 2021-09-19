Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.09.2021 20:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.09.2021 20:52
    ABONE OL

    Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'e olay sözler: Seni de gönderirler

    Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçı yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'e eleştiride bulundu. Toroğlu, "Sen eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan seni de gönderirler Fatih Terim!" dedi.

    Terim’e olay sözler

    Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray evinde Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'u ağırladı.

    Alanyaspor, Daniel Candeias'ın golü ile maçı 1-0 kazandı. Maçın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'e sert eleştirilerde bulundu.

    "SENİ DE GÖNDERİRLER"
    Toroğlu, "Sen eski başkana inat bazı şeyler yaparsan, başkanı göndereyim diye bir şeyler yaparsan seni de gönderirler Fatih Terim" ifadelerini kullandı.

    TERİM'DEN TARAFTARA SİTEM
    Terim maç sonrası taraftara sitemde bulundu.

    Oyunculara tepkilerinin onları etkilediğini kaydeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şunları söyledi:

    Oyuncuları etkilemez mi? Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Bunu hep beraber oynayacağız. Birinci sağ bekimiz sakatlanmış. İkinci sağ bekimiz Yedlin. Kolay değil.

        "AĞLAYANLAR VAR"
        Biz çaresine bakarız ama sonuçta da kadromuz belli. Ancak Galatasaray seyircisi sevecen, destekleyen, hoşgören, destekleyen bir tarfatardır. Tedavinin en büyüğünü sahaya çıkarken taraftar verecek. İçeride morali bozuk olan var, ağlayan var. Bu hoş değil...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başakşehir | Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası Fatih Terim'e olay sözler: Seni de gönderirler
            SON DAKİKA