SON DAKİKA! Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:
21 Eylül Salı
17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
22 Eylül Çarşamba
17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa
23 Eylül Perşembe
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır