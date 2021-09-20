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    • Spor
    • 20.09.2021 11:43
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    • 20.09.2021 11:43
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    SON DAKİKA! Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

    Son dakika haberine göre Süper Lig'de yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak 6'ncı hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Yarının en kritik karşılaşması olarak ön plana çıkan Beşiktaş - Adana Demirspor maçına Ali Palabıyık atandı.

    Süper Lig’de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

    Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Süper Lig 6'ncı hafta maçlarına yapılan atamalar şöyle:

    21 Eylül Salı
    17.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
    17.00 Çaykur Rizespor - Altay: Ümit Öztürk
    20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Ali Palabıyık
    20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

    22 Eylül Çarşamba
    17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
    20.00 Yukatel Kayserispor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
    20.00 Göztepe - Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

    23 Eylül Perşembe
    17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
    20.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
    20.00 Fenerbahçe - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Süper Lig'de 6. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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