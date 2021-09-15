Stefan Kuntz'un dikkat çeken istatistiği! Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal, Abdullah Avcı... Hepsini solladı

A Milli Futbol Takımı'nda en az 10 maç ve üstü görev alan hocalar arasında puan ortalaması en yüksek isim olarak şu an Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim geliyor. Ancak Milli Takım ile anlaşma arefesindeki Stefan Kuntz'un puan ortalaması dikkat çekici.

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Stefan Kuntz'un Almanya U21 Milli Takımı ile yakaladığı puan ortalaması 2.28. 58 yaşındaki teknik adam, genelde 4-3-3 ve 4-2-3-1 oyun dizilişlerini tercih ediyor.