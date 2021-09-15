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    • 15.09.2021 11:40
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    Stefan Kuntz'un dikkat çeken istatistiği! Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal, Abdullah Avcı... Hepsini solladı

    Milli Takım hocalığı için adı geçen Stefan Kuntz'un Almanya U21 takımı ile yaptığı puan ortalaması dikkat çekti. Alman futbolunun önemli yıldızlarından olan Sane ve Werner'i de parlatan teknik adam, Almanya U21 Milli Takımı ile 2,28 puan ortalaması tutturdu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Stefan Kuntz’un dikkat çeken istatistiği

    A Milli Futbol Takımı'nda en az 10 maç ve üstü görev alan hocalar arasında puan ortalaması en yüksek isim olarak şu an Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim geliyor. Ancak Milli Takım ile anlaşma arefesindeki Stefan Kuntz'un puan ortalaması dikkat çekici.

    A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Stefan Kuntz'un Almanya U21 Milli Takımı ile yakaladığı puan ortalaması 2.28. 58 yaşındaki teknik adam, genelde 4-3-3 ve 4-2-3-1 oyun dizilişlerini tercih ediyor.

    Kuntz, 2 kez U21 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı. Leroy Sane, Goretzka, Gnabry, Werner, Kehrer ve Meyer'in gelişiminde büyük pay sahibi… Şu an Fenerbahçe'de forma giyen Berisha da onun takımında yer aldı.

    A Milli Takımımız'ın genç jenerasyonu düşünüldüğünde Stefan Kuntz'un elinde işleyeceği önemli bir maden olacak...

    Milli Takım'da en az 10 maç görev alan hocaların puan ortalamaları:

        Fatih Terim: 2.05 (Son dönem)



        Ersun Yanal: 1.87



        Şenol Güneş: 1.72 (Son dönem)
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            Haberler Spor Stefan Kuntz'un dikkat çeken istatistiği! Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal, Abdullah Avcı... Hepsini solladı
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