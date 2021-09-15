Milyonlarca futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başladı ve temsilcilerimizin maçları için heyecan dorukta. Bugün Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı saat 19.45'te başlayacak ve maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Exxen nedir, ne demek? Exxen kimin kanalı? Exxen spor üyelik nasıl yapılır? İşte detaylar...
EXXEN NE DEMEK?
Exxen, Türkçe'de eksen kelimesinden esinlenmiştir. Eksen, bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi anlamına gelmektedir.
Acun Ilıcalı Exxen'in ismi hakkında "Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum." demişti.
EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?
Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.
Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.