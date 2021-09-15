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    • Spor
    • 15.09.2021 10:01
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    • 15.09.2021 10:01
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    Exxen nedir, ne demek? Exxen kimin kanalı? Exxen spor üyelik nasıl yapılır?

    Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları 2021-2022 sezonunda dijital platform Exxen'de yayınlanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maçı naklen takip edecek olan futbolseverler Exxen platformuna dair detayları merak ediyor. Peki, Exxen nedir, ne demek? Exxen kimin kanalı? Exxen spor üyelik nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

    Exxen spor üyelik nasıl yapılır?

    Milyonlarca futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başladı ve temsilcilerimizin maçları için heyecan dorukta. Bugün Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı saat 19.45'te başlayacak ve maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Peki, Exxen nedir, ne demek? Exxen kimin kanalı? Exxen spor üyelik nasıl yapılır? İşte detaylar...

    EXXEN NE DEMEK?

    Exxen, Türkçe'de eksen kelimesinden esinlenmiştir. Eksen, bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi anlamına gelmektedir.

    Acun Ilıcalı Exxen'in ismi hakkında "Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum." demişti.

    EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

    Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.

    Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.

        EXXEN TV HANGİ MARKALARDA?

        Samsung
        Vestel
        Arçelik
        Beko
        Grundig
        Philips
        Sunny
        Regal
        Toshiba
        Altus
        OnvoSabaNordmende
        Axen
        Woon
        Hi-Level

            EXXEN TV'YE NASIL YÜKLENİR?

            Televizyonunuzdaki uygulama marketine girip Exxen'i bulabilirsiniz. Her televizyonun mağazası markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Cihazınızdaki markete giriş yapıp "Exxen" diye aratarak uygulamayı bulabilir ve "İndir" tuşuna basarak da kurabilirsiniz. Kurduktan sonra üyelik bilgilerinizle giriş yapmanız gerekiyor. Akabinde Exxen bünyesinde yer alan bütün diziler, filmler, programlara ulaşabiliyorsunuz.
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