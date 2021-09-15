Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.09.2021 11:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2021 11:36
    ABONE OL

    Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra bir ilk

    Sezon başında İspanyol devi Barcelona'nın Avusturya'dan transfer ettiği Türk asıllı genç futbolcu Yusuf Demir, Katalan ekibinin Bayern Münih'e 3-0 yenildiği karşılaşmada sonradan oyuna girdi. Demir, Barça tarihinde Messi'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç yabancı olarak tarihe geçti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Bayern Münih'e 3-0 yenilip büyük şok yaşarken, karşılaşmaya damga vuran isimlerden birisi Yusuf Demir oldu.



    Katalan ekibinin teknik direktörü Koeman'ın ikinci yarıda oyuna aldığı Türk yıldız tarihe geçti. Henüz 18 yaşında olan Yusuf Demir, Lionel Messi'nin ardından en genç yaşta Barcelona formasını giyen 2. yabancı futbolcu oldu.



    Messi 17 yaşında Barcelona'da görev yapmış ve rekoru eline geçirmişti. İspanyol devinin sezon başında Rapid Wien'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf kısa sürede kendini kabul ettirdi. Barcelona'nın sezon sonu bonservisini almaya hazırlandığı genç yıldız, milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanmıştı.



        Hücumun her bölgesinde görev yapan Yusuf Demir yüksek tekniği ve etkili sol ayağıyla Lionel Messi'ye benzetiliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Boğaziçi’ndeki LGBT’liler İstiklal Marşı’ya dalga geçti
        Haberler Spor Yusuf Demir Barcelona tarihine geçti! Messi'den sonra bir ilk
            SON DAKİKA