Şampiyonlar Ligi maçları bu yıl Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yayınlanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Futbolseverler ise Exxen üyeliğine dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Exxen spor paketi fiyatı/ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV üyelik ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...

EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.