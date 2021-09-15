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    • Spor
    • 15.09.2021 09:43
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    • 15.09.2021 09:43
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    Exxen spor paketi fiyatı/ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV üyelik ücretleri!

    Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi maçları dün akşam başladı. Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Bu kapsamda Exxen üyelik işlemlerine dair detaylar merak ediliyor ve özellikle spor paketi, üyelik ücretleri sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Exxen spor paketi fiyatı/ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV üyelik ücretleri!

    Exxen spor paketi fiyatı/ücreti ne kadar?

    Şampiyonlar Ligi maçları bu yıl Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen'de yayınlanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Futbolseverler ise Exxen üyeliğine dair tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Exxen spor paketi fiyatı/ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV üyelik ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...

    EXXEN SPOR PAKETİ FİYATI/ÜCRETİ NE KADAR?

    Dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

    Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.

    Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı. Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

        EXXEN YILLIK ABONELİK ÜCRETLERİ

        Exxen'e RKLMVR üyeliği ile kayıt gerçekleştirerek içerikleri reklamlı bir şekilde izleyecek şekilde yıllık 99.90 TL üzerinden abone olunabilir. RKLMYOK üyeliği ise reklamsız içerikler için senelik 199.90 TL olarak ücretlendiriliyor.

        EXXEN TV HANGİ MARKALARDA?

        Samsung
        Vestel
        Arçelik
        Beko
        Grundig
        Philips
        Sunny
        Regal
        Toshiba
        Altus
        OnvoSabaNordmende
        Axen
        Woon
        Hi-Level

            EXXEN TV'YE NASIL YÜKLENİR?

            Televizyonunuzdaki uygulama marketine girip Exxen'i bulabilirsiniz. Her televizyonun mağazası markadan markaya değişiklik gösterebiliyor. Cihazınızdaki markete giriş yapıp "Exxen" diye aratarak uygulamayı bulabilir ve "İndir" tuşuna basarak da kurabilirsiniz. Kurduktan sonra üyelik bilgilerinizle giriş yapmanız gerekiyor. Akabinde Exxen bünyesinde yer alan bütün diziler, filmler, programlara ulaşabiliyorsunuz.
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            Bakandan Babacan’a cevap
            Haberler Spor Exxen spor paketi fiyatı/ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen TV üyelik ücretleri!
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