Beşiktaş Borussia Dortmund EXXEN'de! BJK Dortmund maçı canlı anlatım izle! | EXXEN'e nasıl üye olunur?

Beşiktaş Borussia Dortmund EXXEN'de! Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen; 3 senelik aranın sonrasında tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş; Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 mücadelede 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Maç saati yaklaşırken taraftarlar; Beşiktaş B. Dortmund maçı hangi kanalda? BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Beşiktaş dortmund maçı EXXEN'de mi? sorularını aratıyor. Beşiktaş dortmund maçı canlı anlatım izleme linki haberimizde...

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı canlı yayınına az bir vakit kaldı. Beşiktaş - Borussia Dortmund karşılaşmasını link ile şifresiz izlemek isteyen futbolseverler internet sitelerinde ve Twitter aracılığı ile Justin TV, Selçuksports, Jestyayın gibi başka birtakım platformlarda da şifresiz canlı yayınlar yer almakta ancak, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını meşru şekilde canlı izlemek de mümkün...



Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı canlı anlatım izle

Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz veren uydu kanalları listesi!

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15 Eylül Çarşamba günü, Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayacak Beşiktaş - Borussia Dortmund mücadelesini İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

3 YILDIZ OYNAMIYOR

Bugünkü karşılaşmada gözler Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak. Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyerek Batshuayi'ye asist yapan Pjanic, siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü Dortmund karşılaşmasında forma giyemeyecek..

İLKİ YAŞAYACAKLAR

Dortmund maçı teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak..

TARİHE GEÇTİLER

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah- beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

DORTMUND'DA 6 EKSİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Marco Rose yönetimindeki Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı..

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-03 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti..