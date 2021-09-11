Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

Hollanda karşısındaki 6-1'lik yenilgi sonrası tartışma konusu olan Şenol Güneş'in geleceği netleşti. TFF'den yapılan son dakika açıklamasında Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklandı.