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    • 11.09.2021 17:28
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    Son dakika: Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi

    Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

    Hamit Altıntop’a kritik görev

    Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinin sona ermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

    Hollanda karşısındaki 6-1'lik yenilgi sonrası tartışma konusu olan Şenol Güneş'in geleceği netleşti. TFF'den yapılan son dakika açıklamasında Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklandı.

    TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada "Dostça ayrıldık. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı
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