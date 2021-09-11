Okan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım Teknik Direktörü Okan Buruk mu oldu? Okan Buruk çalıştığı takımlar...

OKAN BURUK KİMDİR?

Eski millî futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisi gibi futbolcu olan Fuat Buruk ile kardeş olan Okan Buruk orta saha mevkiinde forma giymiştir.

OKAN BURUK EŞİ VE ÇOCUĞU KİM?

Tecrübeli futbolcu Okan Buruk 3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlendi. Okan Buruk-Nihan Akkuş çiftinin Ali Yiğit adında bir oğlu oldu.