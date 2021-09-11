Şenol Güneş'in istifası sonrası yeni A Milli Takım Teknik Direktörü'nün kim olacağı büyük bir merakla takip ediliyordu. 2010 yılında futbolu bırakan sonrasında teknik direktör olarak birçok kulüple çalışan Okan Buruk'un ismi ulusal takım'ın yeni teknik direktörü olarak anılmaya başlandı. TFF'nin Okan Buruk ile biroldukça mevzuda anlaştığı söyleniyor. Peki, Okan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli? A Milli Takım Teknik Direktörü Okan Buruk mu oldu? Okan Buruk çalıştığı takımlar neler? İşte mevzu hakkında detaylı bilgiler!
Milli Takım'da Güneş'ten sonra Okan Buruk dönemi başlıyor. Bugün karşılıklı anlaşılarak Şenol Güneş'e veda edildi, birçok isim gündeme geldi. Bunlar arasından en ciddi olan aday Okan Buruk'ta ise büyük ölçüde anlaşma sağladı.
RESMİ AÇIKLAMA
Bazı kaynaklara göre; Milli Takım'ın yeni hocası Okan Buruk oldu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde geleceği belirtildi.
OKAN BURUK KİMDİR?
Eski millî futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk 19 Ekim 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisi gibi futbolcu olan Fuat Buruk ile kardeş olan Okan Buruk orta saha mevkiinde forma giymiştir.
OKAN BURUK EŞİ VE ÇOCUĞU KİM?
Tecrübeli futbolcu Okan Buruk 3 Temmuz 2007 tarihinde eski Türkiye Güzeli ve model Nihan Akkuş'la evlendi. Okan Buruk-Nihan Akkuş çiftinin Ali Yiğit adında bir oğlu oldu.