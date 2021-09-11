Leicester City - Manchester City maçı A Spor Canlı yayın izle

İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla tüm heyecanıyla sürüyor. Bu kapsamda şampiyonluk yarışının önemli adaylarında Manchester City, Leicester City'ye konuk oluyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi devirmek içim mücadele ediyor.
ASpor CANLI YAYIN
İLK 11'LER
Leicester City: Schmeichel, Castagne, Verstergaard, Çağlar, Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Torres, Grealish, Jesus