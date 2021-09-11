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    • 11.09.2021 17:03
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    • 11.09.2021 17:14
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    Leicester City - Manchester City maçı A Spor Canlı yayın izle

    A Spor ekranlarında İngiltere Premier Ligi coşkusu devam ediyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi konuk ediyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Leicester City - Manchester City | CANLI

    İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla tüm heyecanıyla sürüyor. Bu kapsamda şampiyonluk yarışının önemli adaylarında Manchester City, Leicester City'ye konuk oluyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi devirmek içim mücadele ediyor.

    ASpor CANLI YAYIN

    İLK 11'LER
    Leicester City: Schmeichel, Castagne, Verstergaard, Çağlar, Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy

    Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Torres, Grealish, Jesus

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