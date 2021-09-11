Leicester City - Manchester City maçı A Spor Canlı yayın izle

İngiltere Premier Lig'de heyecan 4.hafta maçlarıyla tüm heyecanıyla sürüyor. Bu kapsamda şampiyonluk yarışının önemli adaylarında Manchester City, Leicester City'ye konuk oluyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'yi devirmek içim mücadele ediyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Verstergaard, Çağlar, Bertrand, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy





Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, İlkay, Bernardo, Torres, Grealish, Jesus