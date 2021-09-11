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    Ve Şenol Güneş dönemi bitti

    Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'ya 6-1 yenilen Milli Takımımız'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Önceki gün Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'in yaptığı zirvenin ardından dün Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden ayrılık konusunda açıklama geldi.

    Ve Şenol Güneş dönemi bitti

    Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'ya 6-1 yenilen Milli Takımımız'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Önceki gün Nihat Özdemir ve Şenol Güneş'in yaptığı zirvenin ardından dün Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden ayrılık konusunda açıklama geldi.

    KARŞILIKLI ANLAŞMA SAĞLANDI
    Açıklamada     "Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir" denildi. Ancak tazminat konusunda net bir ifade kullanılmadı.

    ŞU ANDA İLK ADAY BURUK
    Bu gelişme sonrası gözler yeni teknik direktöre çevrildi. TFF kulislerinde konuşulanlara göre Okan Buruk ilk aday. Ancak listede 4 ismin daha olduğu öğrenildi.

    10 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK
    Mustafa     Denizli, Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman ve Joachim Löw de TFF'nin gündeminde yer alıyor. Yeni teknik direktörün en geç 10 gün içinde belirlereceği öğrenildi.

    32 MAÇTA 15 GALİBİYET 7 YENİLGİ
    Milli Takım'da 2. Şenol Güneş dönesi 832 gün sürdü. Tecrübeli teknik adam Ay-Yıldızlılar'ın başında çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

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