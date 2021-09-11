Şenol Güneş tazminat | İşte Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesinin perde arkası

A Milli Takım'ın ortaya koyduğu kötü performansın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen teknik direktör Şenol Güneş, Riva Tesisleri'nde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile gerçekleştirilen ikinci görüşmenin ardından görevden ayrıldı. Ayrılık haberi TFF tarafından açıklandı.
ŞENOL GÜNEŞ TAZMİNAT İSTEDİ Mİ? RİVA YAPILAN GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
Herkesin merak ettiği konu; Riva'da gerçekleştirilen toplantıda nelerin konuşulduğu... İşte tazminat istemeyerek görevden ayrılan Şenol Güneş'in toplantıda sarfettiği o sözler.
"BU TAKIMA SAHİP ÇIKALIM"
İlk görüşmede, "Türk futbolu için en doğrusu ne olacaksa o adımı atarız" diyen tecrübeli teknik adam, Riva'daki ikinci zirvede de "Benim hiçbir talebim yok. Bu takıma sahip çıkalım. İstediğiniz açıklamayı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.