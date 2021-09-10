Galatasaray'ın Gustavo Assunçao transferi Portekiz'de gündem oldu

Galatasaray'ın bu transferi bitirmesinde Gustavo Assunçao'nun babası olan Paulo Assunçao'nun eski takım arkadaşı Arda Turan ile yakınlığı ve yine menajer Ahmet Bulut'un devreye girmesi etkili oldu. Assunçao GS TV'ye yaptığı açıklamada Arda Turan'a olan hayranlığını, "Arda Turan'ı gerçekten çok seviyorum. O Atletico Madrid'de iken ben de altyapıdaydım. 12 yaşındaydım. Beni hatırlar mı bilmiyorum ama Atletico Madrid'de inanılmaz büyük bir idoldü. Hepimizin idolüydü" sözleriyle dile getirdi.