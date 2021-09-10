Galatasaray'ın Gustavo Assunçao transferi Portekiz'de gündem oldu

Galatasaray'ın son dakikada kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'nun aylar önce Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'un kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Famalicao forması giyen Brezilyalı futbolcu için geçen sezon Sporting Lizbon'un astronomik bir teklif yaptığı ama kabul edilmediği belirlendi. Sporting'in Famalicao'ya genç oyuncunun bonservisinin %50'si için 7.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
DAHA UYGUN ŞARTLAR
Buna karşın Famalicao'nun o dönemde bu öneriyi değerlendirmeye bile almadığı bildirildi. 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferi bu nedenle Portekiz'de şaşkınlık yarattı.