Fenerbahçe'den ayrılan Zanka Premier Lig'e transfer oldu

Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen ve Fenerbahçe 'de adeta istenmeyen adam ilan edilen Mathias Zanka'nın yeni durağı Premier Lig oldu. 31 yaşındaki Danimarkalı stoper, Brentford ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini geçtiğimiz günlerde. feshetmişti.
Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.
Fenerbahçe'de toplam 21 maça çıkabilen Zanka, 3 golle skora katkı sağladı.