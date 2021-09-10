Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.09.2021 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 10:13
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den ayrılan Zanka Premier Lig'e transfer oldu

    Fenerbahçe'de Pereira'nın gözüne giremeyen ve yolların ayrıldığı Danimarkalı stoper Mathias Zanka, Premier Lig ekiplerinden Brentford ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe’den ayrıldı! Premier Lig’e transfer oldu

    Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen ve Fenerbahçe 'de adeta istenmeyen adam ilan edilen Mathias Zanka'nın yeni durağı Premier Lig oldu. 31 yaşındaki Danimarkalı stoper, Brentford ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini geçtiğimiz günlerde. feshetmişti.

    Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

    Fenerbahçe'de toplam 21 maça çıkabilen Zanka, 3 golle skora katkı sağladı.

        İngiliz ekibi Huddersfield'tan 2019 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer olan Zanka, beklentilerin uzağında kalmış ve kısa süre içerisinde gözden çıkarılmıştı. Geçtiğimiz sezonu ülkesi ekiplerinden Kopenhag'ta kiralık olarak forma giyen tecrübeli stoper, 17 lig maçında 1 gol kaydetti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İnce’ye şok! Memleket Partisi’nde flaş istifa
        Haberler Spor Fenerbahçe'den ayrılan Zanka Premier Lig'e transfer oldu
            SON DAKİKA