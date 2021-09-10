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    Galatasaray'ın yeni yıldızına büyük övgü: Assunçao harika bir oyuncu

    Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao ile ilgili TAKVİM'e konuşan Record Gazetesi editörü Pedro Morais, “Assunçao harika bir oyuncu. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir” ifadelerini kullandı.

    ONUR ÖZKAN
    Assunçao harika bir oyuncu
    G.Saray transferin son gününde Brezilyalı genç yıldız Gustavo Assunçao'yu renklerine kattı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesinde Famalicao takımını takip eden Pedro Morais, Brezilyalı yıldızın nasıl bir futbolcu olduğunu Onur Özkan'a anlattı.

    TOPLA İLİŞKİSİ ÇOK ÜST SEVİYEDE
    Morais, "O gerçekten harika bir orta saha. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Üzerinde bir baskı varken, topu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir" dedi.



    Pedro Morais

    FİZİKSEL OLARAK GELİŞMESİ GEREKİYOR
    Pedro Morais, "Pas sayısı ve başarı yüzdesi oldukça yüksek bir futbolcudur. Topa sahip olmayı seven takımlar için çok ideal bir 6 numara profili çiziyor. Sadece ikili mücadelelerde biraz daha kendisini geliştirebilir" diye konuştu.

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