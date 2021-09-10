Galatasaray’da 34 yıl sonra bir ilk

Galatasaray çok hareketli bir transfer dönemini geride bırakırken, Fatih Terim'in ısrarla üzerinde durduğu gençleştirme operasyonu adına çok önemli adımlar atıldı. Tam 11 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin yaş ortalamasının 23,6 olması dikkatleri çekti.
Yönetim, 24 yaş ve altı tam 8 futbolcuyu transfer ederken kasadan yaklaşık 24 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. Sarı-Kırmızılılar; Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Victor Nelsson, Halil Dervişoğlu, Gustavo Assunçao gibi genç yeteneklerin yanına Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Patrick van Aanholt gibi deneyimli isimleri ekledi.
Geçmiş sezonlara baktığımızda Galatasaray'ın tam 34 yıl sonra 'en genç' transfer operasyonuna imza atması da dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 1997-98 sezonunda yeni Fatih Terim yönetiminde yaptığı transferlerin yaş ortalaması 22,3 olmuştu.