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    • Spor
    • 10.09.2021 12:11
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    • 10.09.2021 12:11
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    Galatasaray'da 34 yıl sonra bir ilk

    Süper Lig'de transfer sezonu8 Eylül'de sona ererken, yaptığı önemli hamlelerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da 34 yıl sonra da bir ilk yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinin yaş ortalamasının 23,6 olması dikkat çekti.

    ONUR ÖZKAN
    Galatasaray’da 34 yıl sonra bir ilk

    Galatasaray çok hareketli bir transfer dönemini geride bırakırken, Fatih Terim'in ısrarla üzerinde durduğu gençleştirme operasyonu adına çok önemli adımlar atıldı. Tam 11 futbolcuyu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerin yaş ortalamasının 23,6 olması dikkatleri çekti.



    Yönetim, 24 yaş ve altı tam 8 futbolcuyu transfer ederken kasadan yaklaşık 24 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. Sarı-Kırmızılılar; Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Victor Nelsson, Halil Dervişoğlu, Gustavo Assunçao gibi genç yeteneklerin yanına Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Patrick van Aanholt gibi deneyimli isimleri ekledi.



    Geçmiş sezonlara baktığımızda Galatasaray'ın tam 34 yıl sonra 'en genç' transfer operasyonuna imza atması da dikkatleri çekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 1997-98 sezonunda yeni Fatih Terim yönetiminde yaptığı transferlerin yaş ortalaması 22,3 olmuştu.



        Galatasaray o dönem Murat Özünal, Ionut Lutu, Adnan İlgin, Fatih Akyel, Mehmet Bölükbaşı, Mehmet Gönülaçar ve Tarık Eroğlu gibi genç isimleri transfer etmişti. Ancak alınan bu isimlerden sadece Fatih Akyel ve Mehmet Bölükbaşı kalıcı olmayı başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon genç yeteneklerinden nasıl bir verim alacağı, hangilerinin takımda kalıcı olacağı büyük bir merakla bekleniyor.



        Galatasaray'ın son 10 sezonda yaptığı transfer sayısı ve gelen futbolcuların yaş ortalamaları ise şöyle:
        2021-22 11 23,6
        2020-21 12 25,3
        2019-20 17 26,1
        2018-19 13 25,3
        2017-18 11 29
        2016-17 10 26
        2015-16 10 25,9
        2014-15 8 25,1
        2013-14 14 24
        2012-13 10 28,4

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