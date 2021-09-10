Galatasaray’da 34 yıl sonra bir ilk





Galatasaray o dönem Murat Özünal, Ionut Lutu, Adnan İlgin, Fatih Akyel, Mehmet Bölükbaşı, Mehmet Gönülaçar ve Tarık Eroğlu gibi genç isimleri transfer etmişti. Ancak alınan bu isimlerden sadece Fatih Akyel ve Mehmet Bölükbaşı kalıcı olmayı başarmıştı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon genç yeteneklerinden nasıl bir verim alacağı, hangilerinin takımda kalıcı olacağı büyük bir merakla bekleniyor.