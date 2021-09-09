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    • 09.09.2021 11:43
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    Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex de Souza'dan Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'ya tebrik!

    Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'te transfer dönemi artık sona erdi. Geçtiğimiz sezon son maç ile şampiyonluğu elinden kaçıran Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'ya tebrik mesajları yağdı. Genç oyuncuyu tebrik edenler içinde Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza da vardı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr

    Galatasaray'ın yeni transferini tebrik edenler arasında Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Alex de Souza da vardı.

    Brezilyalı efsane oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'ın son transferi Gustavo Assunçao ve babasını sosyal medyadan tebrik etti. Bu mesaj sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarından Alex'e mesaj yağdı.

    21 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Alex'ten tebrik mesajı alması sosyal medyada çok konuşuldu… Alex için "Gerçek bir efsane… Helal olsun sana" yorumları yapıldı.

    Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin transfer ettiği Diego Rossi için vatandaşı Fernando Muslera devreye girmiş ve Sarı-Lacivertli kulüp için "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye imza at. Orada çok başarılı olursun. Çok büyük kulüp" yorumları yıpmıştı.

        İki dev kulübün efsanelerinin ezeli rakiplerine imza atan oyuncuları tebrik ve yardım etmesi taraftarlar için örnek bir duruş oluyor.

        Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Gustavo Assunçao'nun hafta sonunda Trabzonspor derbisinde forma giyip giyemeyeceğine Teknik Direktör Fatih Terim karar verecek.
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