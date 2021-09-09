Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex de Souza'dan Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'ya tebrik!

Galatasaray'ın yeni transferini tebrik edenler arasında Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Alex de Souza da vardı.

Brezilyalı efsane oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'ın son transferi Gustavo Assunçao ve babasını sosyal medyadan tebrik etti. Bu mesaj sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarından Alex'e mesaj yağdı.