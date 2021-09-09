Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex de Souza'dan Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'ya tebrik!

Galatasaray'ın yeni transferini tebrik edenler arasında Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından Alex de Souza da vardı.
Brezilyalı efsane oyuncu, Sarı-Kırmızılılar'ın son transferi Gustavo Assunçao ve babasını sosyal medyadan tebrik etti. Bu mesaj sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarından Alex'e mesaj yağdı.
21 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Alex'ten tebrik mesajı alması sosyal medyada çok konuşuldu… Alex için "Gerçek bir efsane… Helal olsun sana" yorumları yapıldı.
Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin transfer ettiği Diego Rossi için vatandaşı Fernando Muslera devreye girmiş ve Sarı-Lacivertli kulüp için "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye imza at. Orada çok başarılı olursun. Çok büyük kulüp" yorumları yıpmıştı.