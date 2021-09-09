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    Aslan'ın yeni transferi... Assunçao harika bir futbolcu

    Galatasaray transferin son gününde flaş bir hamle yaparak Famalicao’nun 21 yaşındaki kaptanı Gustavo Assunçao’yu kadrosuna kattı. Bu transfer büyük bir heyecan oluştururken, Sarı-Kırmızılı taraftarlar daha önce fazla izleme şansı bulamadığı genç yıldızı araştırmaya başladı. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Assunçao harika bir futbolcu

    Süper Lig'de kıran kırana mücadele devam ederken takvim.com.tr belki de Gustavo Assunçao'yu en iyi tanıyan gazeteciye ulaştı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesinde Famalicao takımını takip eden Pedro Morais, Brezilyalı yıldızın nasıl bir futbolcu olduğunu anlattı.

    İşte Pedro Morais'in gözünden Gustavo Assunçao:

    "O gerçekten harika bir orta saha oyuncusu. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Topu orta alanın herhangi bir bölgesinde alıp hücuma taşır. Üzerinde bir baskı varken, oyunu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir.

        Pas sayısı ve başarı yüzdesi oldukça yüksek bir futbolcudur. Topa sahip olmayı seven takımlar için çok ideal bir 6 numara profili çiziyor. Tabii ki bazı eksikleri var ama gelişmek için yaşı çok genç ve aynı zamanda bunun için çok istekli.

        Şu ana kadar izlediğim maçlarında çok olumsuz bir özelliğini gözlemlemedim. Sadece ikili mücadelelerde biraz daha kendisini geliştirebilir. Fiziki açıdan bazı eksikleri var. Ayrıca Assunçao topla dripling yapıp hücuma çıkan bir oyuncu değil. Daha çok pas özellikleri ile ön plana çıkıyor.

        Assunçao çok uyumlu ve profesyonel bir futbolcu. Famalicao'da genç yaşta kaptan oldu ve takım içinde çok seviliyor. 21 yaşında olmasına rağmen liderlik özellikleri var. Hem saha içinde hem de saha dışında Famalicao'da lider isimdi.

        Portekiz basınında da sık sık Assunçao'nun ismi Porto, Sevilla ve bazı büyük takımlarla anıldı. Ancak bence bunlar söylentiydi. Benim bildiğim, Brezilya'dan Internacional ve Fransa'dan Nice kulüpleri Assunçao'yu istedi. Ancak transfer gerçekleşmedi."

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