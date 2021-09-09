Aslan'ın yeni transferi... Assunçao harika bir futbolcu

Assunçao çok uyumlu ve profesyonel bir futbolcu. Famalicao'da genç yaşta kaptan oldu ve takım içinde çok seviliyor. 21 yaşında olmasına rağmen liderlik özellikleri var. Hem saha içinde hem de saha dışında Famalicao'da lider isimdi.

Portekiz basınında da sık sık Assunçao'nun ismi Porto, Sevilla ve bazı büyük takımlarla anıldı. Ancak bence bunlar söylentiydi. Benim bildiğim, Brezilya'dan Internacional ve Fransa'dan Nice kulüpleri Assunçao'yu istedi. Ancak transfer gerçekleşmedi."