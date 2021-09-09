Aslan'ın yeni transferi... Assunçao harika bir futbolcu

Süper Lig'de kıran kırana mücadele devam ederken takvim.com.tr belki de Gustavo Assunçao'yu en iyi tanıyan gazeteciye ulaştı. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesinde Famalicao takımını takip eden Pedro Morais, Brezilyalı yıldızın nasıl bir futbolcu olduğunu anlattı.
İşte Pedro Morais'in gözünden Gustavo Assunçao:
"O gerçekten harika bir orta saha oyuncusu. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Topu orta alanın herhangi bir bölgesinde alıp hücuma taşır. Üzerinde bir baskı varken, oyunu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir.