Galatasaray'da orta sahaya yeni ilaç: Gustavo Assunçao! İşte öne çıkan özellikleri

Galatasaray yaz transfer dönemini Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katarak kapattı. Dün sona eren transfer döneminde tam 10 futbolcu alan ve büyük bir değişim gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir ön libero arıyordu. Özellikle geçen sezon kiralık forma giyen Gedson Fernandes için büyük uğraş veren yöneticiler, Elneny ve Dieng için de temaslarda bulundu. Ancak bu oyuncuların yüksek maliyetleri nedeniyle anlaşma sağlanamazken B planı olarak kenarda tutulan ve scout ekibin uzun süredir izlediği Gustavo Assunçao'yu gündemine aldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Portekiz ekibi Famalicao ile el sıkışıldı ve 21 yaşındaki futbolcu 100 bin euro'ya Galatasaraylı oldu. Satın alma opsiyonu da alındı. Cimbom eğer oyuncunun performansından memnun kalırsa sezon sonunda 3.5 milyon Euro verip bonservisini alabilecek. Bu arada Galatasaray'ın 11. transferi olan genç futbolcu dün saat 16:00 sularında İstanbul'a geldi. 7 miyon euro Transfermarkt değeri bulunan Assunçao, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. Fotomaç'ın haberine göre geleceği yıldızları arasında görülüyor.