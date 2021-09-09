Galatasaray'ın 23 yıllık büyük fiyaskosu: Yerli kaleci

Aslında yerli kaleci sıkıntısı sadece bugün değil, çok uzun yıllardır yaşanan bir sorun. Galatasaray özellikle son 35 yılda altyapısından yetenekli yerli kaleci yetiştirmede ya da Anadolu'dan keşfekmekte çok büyük bir sıkıntı yaşıyor.