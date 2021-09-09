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    • 09.09.2021 11:33
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    • 09.09.2021 11:49
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    Galatasaray'ın 23 yıllık büyük fiyaskosu: Yerli kaleci

    Transfer döneminin en flaş takımlarından biri olan Galatasaray birçok bölgesine önemli takviyeler yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in ısrarla istediği yerli kaleci transferini gerçekleştiremedi. Muslera’nın sezona kötü başlaması ve yeni yabancı kuralı nedeniyle yerli kaleci takviyesi için büyük çaba harcayan Cimbom hedefe ulaşamadı. Haberin detayları...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    23 yıllık büyük fiyasko!

    Aslında yerli kaleci sıkıntısı sadece bugün değil, çok uzun yıllardır yaşanan bir sorun. Galatasaray özellikle son 35 yılda altyapısından yetenekli yerli kaleci yetiştirmede ya da Anadolu'dan keşfekmekte çok büyük bir sıkıntı yaşıyor.

    Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle Türk futboluna damga vurmaya başladığı 1980'li yılların sonundan itibaren yabancı kalecilerin hegemonyası dikkat çekiyor.

    Galatasaray'ın 1987-88'den bu yana geride bıraktığı 35 sezonun sadece 7'sinde 1. kalecilerin Türk olması dikkat çekiyor. Son 35 sezonda Sarı-Kırmızılı takımda şans bulan yerli file bekçileri Hayrettin Demirbaş, Nezihi Boloğlu, Volkan Kilimci, Mehmet Duymazer, Mehmet Bölükbaşı, Kerem İnan, Aykut Erçetin, Fevzi Elmas, Orkun Usak, Ufuk Ceylan, Eray İşcan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Fatih Öztürk ve Okan Kocuk'tan hiçbirisi camiayı memnun edecek bir performans sergileyemedi.

        Yine altyapıdan yetişen ve bu sezon A takımda kendisine şans bulan Berk Balaban'da süre bulduğu maçlarda kimseye güven vermedi. Ayrıca 23 Şubat 1994'te Çek Cumhuriyeti maçında milli formayı giyen Hayrettin Demirbaş'tan bu yana Galatasaray'da oynayıp Ay-Yıldızlı takımın kalesini koruyan tek isim Volkan Kilimci oldu. Volkan 21 Ocak 1998'de Arnavutluk ile oynanan dostluk karşılaşmasında görev yapmıştı.

        Yani tam 23 yıldır Milli Takım'ın kalesine Sarı-Kırmızılı takımdan birisi geçemiyor.

        Galatasaray'ın yerli kalecisi sıkıntısına nasıl çözüm bulacağı çok büyük bir merakla bekleniyor.

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