Galatasaray'ın 23 yıllık büyük fiyaskosu: Yerli kaleci

Aslında yerli kaleci sıkıntısı sadece bugün değil, çok uzun yıllardır yaşanan bir sorun. Galatasaray özellikle son 35 yılda altyapısından yetenekli yerli kaleci yetiştirmede ya da Anadolu'dan keşfekmekte çok büyük bir sıkıntı yaşıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle Türk futboluna damga vurmaya başladığı 1980'li yılların sonundan itibaren yabancı kalecilerin hegemonyası dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın 1987-88'den bu yana geride bıraktığı 35 sezonun sadece 7'sinde 1. kalecilerin Türk olması dikkat çekiyor. Son 35 sezonda Sarı-Kırmızılı takımda şans bulan yerli file bekçileri Hayrettin Demirbaş, Nezihi Boloğlu, Volkan Kilimci, Mehmet Duymazer, Mehmet Bölükbaşı, Kerem İnan, Aykut Erçetin, Fevzi Elmas, Orkun Usak, Ufuk Ceylan, Eray İşcan, Sinan Bolat, Cenk Gönen, İsmail Çipe, Fatih Öztürk ve Okan Kocuk'tan hiçbirisi camiayı memnun edecek bir performans sergileyemedi.