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    • 09.09.2021 13:07
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    • 09.09.2021 13:18
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    SON DAKİKA: Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu! Trabzonspor-Galatasaray maçı Ali Palabıyık'ın

    Son dakika haberleri.. Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı. Bu hafta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek. İşte Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri...

    AA
    Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

    Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

    11 Eylül Cumartesi:

    17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

    17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

    20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

    20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

    12 Eylül Pazar:

    17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

    17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

    20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

    20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

    13 Eylül Pazartesi:

    20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

    20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

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