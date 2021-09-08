Riva'da kritik zirve! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Milli Takım hocası Şenol Güneş bir araya gelecek

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın Hollanda'ya 6-1 kaybetmesiyle başlayan tartışmalar sonrası flaş bir karar alındı.
TRİBÜNLER İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ
Johan Cruyff Arena'da yer alan Türk taraftarlar, Hollanda'nın 4. golü sonrasında Şenol Güneş'i istifaya davet etmiş ve uzun süre tezahüratlarda bulunmuştu.
MAÇ İSTİFA SORUSUNA YANIT
Şenol Güneş ise maç sonundaki istifa sorusuna "Hem yönetime hem bana bağırmalar oldu. Bana bağırmaları normal, tek sorumlu benim. Yönetim ile alakası yok. Seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir. Kararı saha içinde aldık ama başarılı olamadık. Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım." ifadeleriyle yanıt vermişti.
RİVA'DA KRİTİK ZİRVE
Bu gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu merkezinin bulunduğu Riva'da önemli bir zirvenin yapılacağı ortaya çıktı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bugün görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
'TAMAM MI DEVAM MI' KARARI ÇIKABİLİR
Nihat Özdemir ile Şenol Güneş arasında yapılacak görüşmede, Hollanda maçında alınan ağır yenilginin değerlendirmesinin yapılacağı ifade edildi. Şenol Güneş'in de geleceğinin masaya yatırılacağı toplantıda tecrübeli teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.