Riva'da kritik zirve! TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Milli Takım hocası Şenol Güneş bir araya gelecek

MAÇ İSTİFA SORUSUNA YANIT

Şenol Güneş ise maç sonundaki istifa sorusuna "Hem yönetime hem bana bağırmalar oldu. Bana bağırmaları normal, tek sorumlu benim. Yönetim ile alakası yok. Seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir. Kararı saha içinde aldık ama başarılı olamadık. Bundan sonra alacağım karar şu anda alacağım karar değil. Karar alırsam, size açıklarım." ifadeleriyle yanıt vermişti.