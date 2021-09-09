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    • 09.09.2021 09:41
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    GalatasarayMostafa Mohamed hakkında şok iddia! Kadro dışı kalacak

    Galatasaray'dan Bordeaux'a transferi sürpriz bir şekilde yatan Mostafa Mohamed hakkında Mısır basını flaş bir iddia ortaya attı. Mısır Milli Takımı'nın Gabon ile oynadığı karşılaşmada ülkesinin tek golünü atan Mohamed, topu ağlara buluşturmasının ardından söylenmeye başladı. Maç sonunda Mısır basını, oyuncunun bu tavrından dolayı kadro dışı kalabileceğini yazdı.

    Mostafa Mohamed hakkında şok iddia! Kadro dışı kalacak

    Mısır-Gabon maçının 90. dakikasında attığı golle beraberliği getiren 23 yaşındaki futbolcunun daha sonra agresif bir şekilde sürekli söylenmesi kameralara yansıdı.

    Mısır basınından Yalla Sport'un haberine göre Mısır Futbol Federasyonu, Mustafa Muhammed'in agresif hareketlerini cezasız bırakmayacak. Ceza olarak gelecek sefer futbolcunun milli kadroya çağrılmama ihtimali bulunuyor.

    Öte yandan Mohamed Zidane gibi Mısır'ın bazı eski oyuncuları açıklama yapıp sarı-kırmızılı futbolcuyu davranışı nedeniyle kınadılar.
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        Haberler Spor Galatasaraylı Mostafa Mohamed hakkında şok iddia! Kadro dışı kalacak
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