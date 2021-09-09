



TRANSFERİ SON ANDA YATTI

Avrupa'da transferin son günü Fransa'nın Bordeaux ekibine transfer olmak için şehre giden ve sağlık kontrolünden geçen Mostafa Mohamed, Galatasaray ile Zamalek arasında anlaşmazlık çıkınca transfer olamamıştı.

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