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    Milli Takım adeta dibe vurdu: Fazla abarttık... Detayları atladık, kötü tercihler yaptık! İşte çöküşün nedenleri!

    Milli Takım, Hollanda'ya 6-1 yenilerek tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşadı. 17 Kasım 2019'da Andorra'yı mağlup eden Milliler o tarihten bu yana oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Dünyanın en pahalı 15. takımı olan Ay-Yıldızlılar, FIFA'da ise 39. sırada yer alıyor. TAKVİM Gazetesi, son maçlarda alınan başarısız sonuçların nedenlerini 5 maddede toparladı. İşte çöküşün nedenleri...

    İşte çöküşün nedenleri!

    Milli Takım, Hollanda'ya 6-1 yenilerek tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşadı. 17 Kasım 2019'da Andorra'yı mağlup eden Milliler o tarihten bu yana oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

    Dünyanın en pahalı 15. takımı olan Ay-Yıldızlılar, FIFA'da ise 39. sırada yer alıyor. TAKVİM Gazetesi, son maçlarda alınan başarısız sonuçların nedenlerini 5 maddede toparladı. İşte çöküşün nedenleri...

    TRAVMA KARADAĞ MAÇINDA SÜRDÜ
    1-EURO 2020 biletini aldıktan sonra, kamuoyunda final beklentisi yaratıldı.

        Futbolcular beklenti nedeniyle baskı altına alındı.... Finallerde sıfır çekince takımda büyük bir travma yaşandı. Ay-Yıldızlılar bu travma sonrasında oynadığı Karadaağ maçının son dakikasında yediği golle sahada iki önemli puan bıraktı...

        FORMSUZLUKLARI ÇOK ETKİLEDİ
        2-Merih Demiral, Kaan Ayhan, Kenan Karaman, Mert Müldür, Ozan Kabak Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan gibi kilit isimler kendi takımında forma giymemeye başladı...

        Bu durum Ay-Yıldızlılar'da büyük bir ritim sorunu yarattı... Maç eksiği olan yıldız oyuncuların formsuzluğu takımı etkiledi.

            HERKES FORMAYI GARANTİ GÖRDÜ
            3-Şenol Güneş'in sürekli aynı isimlerde ısrar etmesi ve 20 kişilik bir kemik kadro oluşturması rekabeti azalttı. 4-Takım içinde arkadaşlık ruhu azaldı. 5-Güneş'in kadro tercihleri sıkıntı yarattı.

            Formsuz olsa da bazı isimleri sürekli 11'e alması, sağ bek Mert'i sol bek oynatması ve sorunlara karşı çözüm üretememesi baş ağrıttı.

            SADECE 7 FAUL YAPTILAR!
            Milli Takım, Hollanda'ya 6-1 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgilerinden birini aldı. Ay-Yıldızlılar'ın Amsterdam'daki maçta ortaya koyduğu futbol, herkesi üzdü...

                Milliler'in maç boyunca Hollanda'ya karşı tepki verememesi de çok eleştirildi. Türk Milli Takımı, Hollanda maçında sadece 7 faul yaptı. Hiç korner kullanamadı.

                DÜNYANIN EN PAHALI 15. TAKIMI!
                Milli Takım futbolcu değerleri baz alındığında dünyanın en pahalı 15. takımı. Ancak son maçlarda alınan sonuçlar sonrasında FIFA'da 39. sıraya kadar geriledik.

                RİVA'DA BÜYÜK ZİRVE!
                A Milli Takım'ın son maçlarda aldığı kötü sonuçlar bugün masaya yatırılacak... Futbol Federasyonu Başkanı Nİhat Özdemir ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bugün Riva'daki tesislerde bir araya gelmesi bekleniyor. Kritik toplantıda, milli takımın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. Nihat Özdemir'in tecrübeli teknik direktörden kötü futbolun nedenleri hakkında bilgi alacağı öğrenildi. İkilinin görüşmesinden sonra alınacak kararlar kamuoyu tarafından merak ediliyor.
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                Haberler Spor Milli Takım adeta dibe vurdu: Fazla abarttık... Detayları atladık, kötü tercihler yaptık! İşte çöküşün nedenleri!
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