Milli Takım adeta dibe vurdu: Fazla abarttık... Detayları atladık, kötü tercihler yaptık! İşte çöküşün nedenleri!

Milli Takım, Hollanda'ya 6-1 yenilerek tarihinin en ağır hezimetlerinden birini yaşadı. 17 Kasım 2019'da Andorra'yı mağlup eden Milliler o tarihten bu yana oynadığı 15 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.
Dünyanın en pahalı 15. takımı olan Ay-Yıldızlılar, FIFA'da ise 39. sırada yer alıyor. TAKVİM Gazetesi, son maçlarda alınan başarısız sonuçların nedenlerini 5 maddede toparladı. İşte çöküşün nedenleri...
TRAVMA KARADAĞ MAÇINDA SÜRDÜ
1-EURO 2020 biletini aldıktan sonra, kamuoyunda final beklentisi yaratıldı.