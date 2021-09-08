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    • 09.09.2021 01:38
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    Fenerbahçe'nin Caulker krizi çözüldü! Yeni takımı transferi açıkladı

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği daha sonra takımda düşünmediği Steven Caulker krizi çözüldü. Gaziantep, defans oyuncusu Steven Caulker ile anlaştığını açıkladı.

    Caulker’ın yeni takımı belli oldu

    Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği daha sonra Teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda istememesiyle krize dönüşen Steven Caulker transferi ayrılıkla sonuçlandı.

    Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, defans oyuncusu Steven Caulker ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

    "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde forma giyen Steven Caulker'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Steven Caulker, 2021-2022 sezonunda kulübümüzün formasını giyecektir. Steven Caulker'a Gaziantep'e hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz."

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