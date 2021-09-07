Hollanda hezimeti sonrası Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e olay sözler: Tazminat istiyorsa biz toplayalım verelim gitsin

Toroğlu," Şenol'un parasını verelim bu tazminat istiyor. Verelim gitsin" ifadeleriyle Güneş'e yüklendi.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bakın bu kara leke öyle tesadüfle gelmedi. Yok iyi oynadık kötü oynadık falan.

Arkadaşlar biz Hollandayı yendiğimizde Hollanda'nın teknik direktörü kimdi? Frank de Boer. Yolladılar gitti. Kimi getirdiler? van Gaal.

van Gaal iki gün evvel şunları söyledi; "Bu tip maçlar final maçları değildir. Bu tip maçlar daha oynanacak bu grupta ama bu maç değil öteki maçlar (Karadağ'dan falan bahsediyor.) Onlara hazırlanmak bir teknik adam için daha zordur. Bu tarz maçlara hazırlanmak zor değil bunu futbolcuların yüzünden anlarsınız son antremanda ben futbolcularımın bu maçlara çıkacağını anladım" dedi.