Hollanda hezimeti sonrası Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e olay sözler: Tazminat istiyorsa biz toplayalım verelim gitsin

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.
Türkiye'nin 6-1 kaybettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bırakması gerektiğini ifade ederek ağır eleştirilerde bulundu.
Toroğlu," Şenol'un parasını verelim bu tazminat istiyor. Verelim gitsin" ifadeleriyle Güneş'e yüklendi.
Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Bakın bu kara leke öyle tesadüfle gelmedi. Yok iyi oynadık kötü oynadık falan.
Arkadaşlar biz Hollandayı yendiğimizde Hollanda'nın teknik direktörü kimdi? Frank de Boer. Yolladılar gitti. Kimi getirdiler? van Gaal.
van Gaal iki gün evvel şunları söyledi; "Bu tip maçlar final maçları değildir. Bu tip maçlar daha oynanacak bu grupta ama bu maç değil öteki maçlar (Karadağ'dan falan bahsediyor.) Onlara hazırlanmak bir teknik adam için daha zordur. Bu tarz maçlara hazırlanmak zor değil bunu futbolcuların yüzünden anlarsınız son antremanda ben futbolcularımın bu maçlara çıkacağını anladım" dedi.
van Gaal'in konuşmaları ile benim geçmişte yaptığım yorumlar bire bir örtüşüyor. Şans tesadüf belki de.
Şenol Güneş'in yaşı ile van Gaal'in yaşı arasında 1 yaş fark var. E kardeşim bu facianın olacağını ben müneccim miyim görüyorum. van Gaal'in aldığı 1 küsür milyon euroymuş Şenol'un aldığı para 2 küsür milyon euroymuş onlar da önemli değil.