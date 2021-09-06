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    • 06.09.2021 16:45
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    • 06.09.2021 16:57
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    Fenerbahçe Miguel Crespo transferini resmen duyurdu

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo transferini resmen açıkladı. Crespo 27 numaralı formayı giyecek.

    Fenerbahçe yeni transferi resmen duyurdu

    Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Miguel Crespo'yu da resmen duyurdu. 24 yaşındaki Portekizli orta saha, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Crespo, Fenerbahçe'de 27 numaralı formayı giyecek.

    Fenerbahçe'nin paylaştığı video şu şekilde;

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