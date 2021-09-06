Fenerbahçe Miguel Crespo transferini resmen duyurdu

Süper Lig'de 3'te 3 ile başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Diego Rossi, Max Meyer ve Mergim Berisha'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Miguel Crespo'yu da resmen duyurdu. 24 yaşındaki Portekizli orta saha, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Crespo, Fenerbahçe'de 27 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin paylaştığı video şu şekilde;