Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo! Telefon kulübesinde bile adam geçiyor
Fenerbahçe, sürpriz bir ismi İstanbul'a getirerek herkesi yine ters köşe yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, özellikle Portekizli oyuncunun transfer edilmesini çok istedi. Miguel Crespo için bir dönem Yusuf Şimşek'e de yapılan iltifat yapılıyor. Çünkü Portekizli genç yıldız telefon kulübesinde bile adam geçebiliyor.
05.09.2021 11:47
- Son Güncelleme: 05.09.2021 11:58
Fenerbahçe, sürpriz bir ismi İstanbul'a getirerek herkesi yine ters köşe yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, özellikle Portekizli oyuncunun transfer edilmesini çok istedi.
Miguel Crespo, geçen sezon Estoril formasıyla Portekiz 2. Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Crespo geçen sezon ligde en fazla çalım atan ve ikili mücadele kazanan futbolcu olmayı başardı.