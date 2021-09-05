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Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo! Telefon kulübesinde bile adam geçiyor

Fenerbahçe, sürpriz bir ismi İstanbul'a getirerek herkesi yine ters köşe yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, özellikle Portekizli oyuncunun transfer edilmesini çok istedi. Miguel Crespo için bir dönem Yusuf Şimşek'e de yapılan iltifat yapılıyor. Çünkü Portekizli genç yıldız telefon kulübesinde bile adam geçebiliyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
05.09.2021 11:47 - Son Güncelleme: 05.09.2021 11:58
Fenerbahçe’nin yeni transferi Miguel Crespo! Telefon kulübesinde bile adam geçiyor

Fenerbahçe, sürpriz bir ismi İstanbul'a getirerek herkesi yine ters köşe yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, özellikle Portekizli oyuncunun transfer edilmesini çok istedi.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Miguel Crespo! Telefon kulübesinde bile adam geçiyor

Miguel Crespo, geçen sezon Estoril formasıyla Portekiz 2. Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Crespo geçen sezon ligde en fazla çalım atan ve ikili mücadele kazanan futbolcu olmayı başardı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miguel Crespo! Telefon kulübesinde bile adam geçiyor

24 yaşındaki orta saha, Estoril formasıyla 30 maçta, 5 gol atarken, 3 de asist yapmayı başardı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miguel Crespo! Telefon kulübesinde bile adam geçiyor

Genç yıldız, eskilerin deyimiyle telefon kulübesinde bile rakibini geçebiliyor. Geçen sezon 39 çalım atan Crespo, 26 da şut pası çıkardı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miguel Crespo! Telefon kulübesinde bile adam geçiyor

İkili mücadelelerde de yıkılmayan Crespo, 222 ikili mücadele kazanırken, 181 sahipsiz topun sahibi oldu.

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