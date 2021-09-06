Galatasaray'da ibre mecburen Aliou Dieng'e döndü!

Benfica'nın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'ten maliyeti nedeniyle vagzeçen Cimbom, listesindeki bir başka isme yöneldi.
Aslan'ın Aliou Dieng için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Dieng transferinin sonuçlanması için yönetim ile sürekli temas halinde olduğu bildirildi.
Al Ahly takımında forma giyen Malili ön libero Aliou Dieng'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu Mısır takımına 2019 yılında transfer olmuştu.