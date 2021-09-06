Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.09.2021 17:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.09.2021 17:55
    ABONE OL

    Galatasaray'da ibre mecburen Aliou Dieng'e döndü!

    Galatasaray, transferin bitimine sayılı günler kala hareketli saatler yaşıyor… Geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığıGedson Fernandes’ten olumsuz cevap alan Cimbom rotasını Aliou Dieng'e kırmak zorunda kaldı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    İbre mecburen Dieng’e döndü!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Benfica'nın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'ten maliyeti nedeniyle vagzeçen Cimbom, listesindeki bir başka isme yöneldi.

    Aslan'ın Aliou Dieng için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.



    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Dieng transferinin sonuçlanması için yönetim ile sürekli temas halinde olduğu bildirildi.



    Al Ahly takımında forma giyen Malili ön libero Aliou Dieng'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu Mısır takımına 2019 yılında transfer olmuştu.



        BİTMEK BİLMEZ ENERJİSİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
        Kariyerinde 142 karşılaşmaya çıkan Dieng, bitmek bilmez enerjisisiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, kariyerinde 4 gol atarken 8 de asiste imza attı.



        Dieng, 2019 yılında Cezayir ekibi MC alger'den Al Ahly'ye 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        S-400 ayarında bir sisteme doğru yavaş yavaş gidiyoruz
        Haberler Spor Galatasaray'da ibre mecburen Aliou Dieng'e döndü!
            SON DAKİKA