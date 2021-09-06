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Fenerbahçe'de sol beke yeni aday! Alternatif bulundu

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız olarak devam eden Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor. Pereira'nın listesinde olan Sanusi transferinden sonuç alamayan sarı-lacivertli ekip, alternatif ismi buldu. İşte detaylar...

06.09.2021 16:36 - Son Güncelleme: 06.09.2021 16:36
Fenerbahçe’de sol beke yeni aday! Alternatif bulundu

Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, sol bek hattı için West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile anlaştı.

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Fenerbahçe’de sol beke yeni aday! Alternatif bulundu

Football News West Africa'nın haberine göre Sarı lacivertliler, Kongolu oyuncu Arthur Masuaku için West Ham United Kulubü'ne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe’de sol beke yeni aday! Alternatif bulundu

WEST HAM VE OYUNCU TARAFI BEKLEMEDE
Ajansspor'un derlediği haberde Fenerbahçe ile Arthur Masuaku ve West Ham United yönetimi anlaştığı, sarı lacivertlilerin şu anda takımdan yabancı bir oyuncuyu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığını iddia etti.

Fenerbahçe’de sol beke yeni aday! Alternatif bulundu

FRANSA'DA YETİŞTİ
Kongolu oyuncu, doğduğu ülke Fransa'nın takımı Valenciennes'de altyapı eğiti aldı. 2014 yılında Olimpiakos'a transfer oldu. 2016'da ise 7.1 milyon Euro'ya West Ham'a transfer oldu.

Fenerbahçe’de sol beke yeni aday! Alternatif bulundu

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 doğumlu Arthur Masuaku sol bek bölgesinde görev yapıyor. West Ham United forması giyen ve 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Arthur Masuaku'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Arthur Masuaku 2016 yılında Olimpiakos'tan 7.1 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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