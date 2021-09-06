Fenerbahçe'de sol beke yeni aday! Alternatif bulundu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız olarak devam eden Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor. Pereira'nın listesinde olan Sanusi transferinden sonuç alamayan sarı-lacivertli ekip, alternatif ismi buldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim, sol bek hattı için West Ham United forması giyen Arthur Masuaku ile anlaştı.
Football News West Africa'nın haberine göre Sarı lacivertliler, Kongolu oyuncu Arthur Masuaku için West Ham United Kulubü'ne 1 yıllık kiralama teklifinde bulundu.
WEST HAM VE OYUNCU TARAFI BEKLEMEDE
Ajansspor'un derlediği haberde Fenerbahçe ile Arthur Masuaku ve West Ham United yönetimi anlaştığı, sarı lacivertlilerin şu anda takımdan yabancı bir oyuncuyu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığını iddia etti.
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 doğumlu Arthur Masuaku sol bek bölgesinde görev yapıyor. West Ham United forması giyen ve 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Arthur Masuaku'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Arthur Masuaku 2016 yılında Olimpiakos'tan 7.1 milyon Euro'ya transfer edilmişti.