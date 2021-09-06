Fenerbahçe’de sol beke yeni aday! Alternatif bulundu

WEST HAM VE OYUNCU TARAFI BEKLEMEDE

Ajansspor'un derlediği haberde Fenerbahçe ile Arthur Masuaku ve West Ham United yönetimi anlaştığı, sarı lacivertlilerin şu anda takımdan yabancı bir oyuncuyu göndererek Masuaku'ya yer açmaya çalıştığını iddia etti.