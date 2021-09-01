Türkiye - Karadağ CANLI İZLE | A Milli Takım 2022 Dünya Kupası elemeleri canlı anlatım

EURO 2020'de beklenen sonucu elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemelerine odaklandı.
Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye, Karadağ maçı ile futbolseverlerin karşısına çıkıyor.
Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Karadağ'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grubun güçlü takımlarından olan Karadağ ise ikinci sırada bulunan Hollanda ile aynı puanda... 6 puanı bulunan Karadağ Milli Takımı, averajla üçüncü sırada yer alıyor.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI 11'LERİ
TÜRKİYE: Altay Bayındır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür - Okay Yokuşlu - Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz
KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic