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    • 01.09.2021 21:09
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    Türkiye - Karadağ CANLI İZLE | A Milli Takım 2022 Dünya Kupası elemeleri canlı anlatım

    A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Millilerde hedef mutlak galibiyet. Türkiye - Karadağ maçını Takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Türkiye - Karadağ | CANLI

    EURO 2020'de beklenen sonucu elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemelerine odaklandı.

    Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye, Karadağ maçı ile futbolseverlerin karşısına çıkıyor.



    Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Karadağ'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grubun güçlü takımlarından olan Karadağ ise ikinci sırada bulunan Hollanda ile aynı puanda... 6 puanı bulunan Karadağ Milli Takımı, averajla üçüncü sırada yer alıyor.



    TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI 11'LERİ

    TÜRKİYE:     Altay Bayındır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür - Okay Yokuşlu - Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz

    KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic



        İNGİLTERE'DE OYNAYANLAR FORMA GİYEMEYECEK
        A Milli Takım'da bu karşılaşmada, kariyerlerini İngiltere'de sürdüren milliler forma giyemeyecek. İngiltere'nin uyguladığı yeni tip corona virüsü tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, son idmanda yer almadı. Abdülkadir Ömür ise hafif ağrısı bulunduğu için antrenmana katılmadı. Milliler, Karadağ maçı sonrası G Grubu'nda 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.



        ADAY KADRO

        Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

        Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

        Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

        Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford)
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