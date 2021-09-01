Son dakika transfer haberleri: Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da!

Galatasaray milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu" başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.
12 MAÇTA 3 GOL
Geçen sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı.