Son dakika transfer haberleri: Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da!

Galatasaray milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu" başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.