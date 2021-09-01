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    • 01.09.2021 19:56
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    Son dakika transfer haberleri: Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da!

    Son dakika transfer haberleri... Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Geçen sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı. Halil, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

    Galatasaray transferi açıkladı

    Galatasaray milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu" başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

    12 MAÇTA 3 GOL
    Geçen sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı.

    Halil, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

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