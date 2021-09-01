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    • 01.09.2021 21:32
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    • 01.09.2021 21:39
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    Türkiye Karadağ maçı TRT1 CANLI izle! Türkiye Karadağ milli maç canlı yayın izle!

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız ve Karadağ karşı karşıya gelecek. Koronavirüs pandemisiyle birlikte uzun bir aranın ardından İstanbul, seyircili bir milli maça ev sahipliği yapacak. Maçı naklen takip edecek olan futbolsever Türkiye Karadağ maçı TRT1 CANLI izle seçeneği hakkında araştırmalara başladı. Türkiye Karadağ milli maç canlı yayın izle linkini haberimizde bulabilirsiniz.

    Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?

    Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile mücadele edecek. 2022 Dünya Kupası'na katılma yolundaki kritik Karadağ maçına A Milli Futbol Takımımız mutlak zafer parolasıyla çıkacak. Maçı izleyecek olan futbolsever bu kapsamda arama motorları üzerinden Türkiye Karadağ maçı TRT1 CANLI izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde Türkiye Karadağ milli maç canlı yayın izle hakkında araştırmalar arttı. İşte maçı izleme linki...

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    İşte ilk 11'ler ve maça dair merak edilen tüm detaylar;

    TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI İLK 11'LER

    Stat: Vodafone Park

    Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

    TÜRKİYE: Altay Bayındır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür - Okay Yokuşlu - Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz

    KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic

    G GRUBUNDA LİDER TÜRKİYE

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız G grubunda 4. maçına çıkıyor. İlk 3 maçında 7 puan toplayan millilerimiz 6 puanı bulunan Hollanda ve Norveç'in önünde lider konumda bulunuyor.

    Bir başka 6 puanlı takım olan Karadağ ile karşılaşacak millilerimizde teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        İşte Güneş'in o sözleri;

        Milli oyuncularımız, Halil de dahil hiçbiri buraya gelemedi.

        Hedefimiz Dünya Kupası. Katar'da olmak istiyoruz. Her maç 3 puan. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için de hep birlikte takım olarak yeteneğimizi, karakterimizi, inancımızı, heyecanımızı sahaya koyacağız.

        KARADAĞ'A KARŞI İLK KEZ

        A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile tarihindeki ilk resmi maçına çıkacak. İki ekip ilk kez, 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye 1-0 kazanmıştı. 2018'deki diğer karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

        "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

        2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak Karadağ'da teknik direktör Miodrag Radulovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

        Radulovic, "İlk üç maçımız güzel geçti. Güzel bir başarı elde ettik. Yarın da aynı başarıyı devam ettirmek ve kaliteli bir futbol sergilemek istiyoruz. Yarın zor bir takımla mücadele edeceğiz. Avrupa'da oyuncuları olan bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Bizim de güçlü bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Puanları kendi hanemize yazdırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

            Türk Milli Takımı'nın gruptaki ilk 3 maçında başarılı sonuçlar aldığını aktaran Radulovic, "Daha sonra bir zorluk yaşadılar ama bu yarın güçsüz bir şekilde karşımıza çıkacakları anlamına gelmiyor. Kendi çocuklarıma inanıyorum. Onlar da yarına hazır. Oyun bilgilerini, kalitelerini yarın sahaya taşıyacağız. Herkesin izlerken keyif alacağı bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

            Basın toplantısına katılan futbolcu Stefan Savic ise şunları kaydetti:

            "Yarın zor bir maç olacak. Kaliteli ve güçlü bir rakip mevcut karşımızda. Onlar da biz de iyi hazırlandık. Kalitemizi ortaya koyacağız ve iyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz. Kendi milli takımımıza konsantre olmuş durumdayız. Bizde de eksik oyuncular var. Türk Milli Takımı'nda eksik oyuncuların yerini dolduracak farklı oyuncular olduğuna inanıyorum. Türk Milli Takımı ile çıkacağımız maçta galibiyet almak istiyoruz."
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