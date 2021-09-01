Türkiye Karadağ maçı TRT1 CANLI izle! Türkiye Karadağ milli maç canlı yayın izle!

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile mücadele edecek. 2022 Dünya Kupası'na katılma yolundaki kritik Karadağ maçına A Milli Futbol Takımımız mutlak zafer parolasıyla çıkacak. Maçı izleyecek olan futbolsever bu kapsamda arama motorları üzerinden Türkiye Karadağ maçı TRT1 CANLI izle seçeneği hakkında araştırma yapıyor. Özellikle şu saatlerde Türkiye Karadağ milli maç canlı yayın izle hakkında araştırmalar arttı. İşte maçı izleme linki...
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İşte ilk 11'ler ve maça dair merak edilen tüm detaylar;
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI İLK 11'LER
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Benoit Jean Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
TÜRKİYE: Altay Bayındır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür - Okay Yokuşlu - Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz
KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic
G GRUBUNDA LİDER TÜRKİYE
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız G grubunda 4. maçına çıkıyor. İlk 3 maçında 7 puan toplayan millilerimiz 6 puanı bulunan Hollanda ve Norveç'in önünde lider konumda bulunuyor.
Bir başka 6 puanlı takım olan Karadağ ile karşılaşacak millilerimizde teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.