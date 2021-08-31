Fenerbahçe'nin takip ettiği Stephen Eustaquio Portekiz’in en iyilerinden!

Fenerbahçe'nin mercek altına aldığı Pacos Ferreira ümit vaadediyor. takvim.com.tr, Kanadalı futbolcunun Torreense takımında teknik direktörlüğünü yapan ve Eustaquio'yu çok yakından tanıyan Rui Narciso'ya ulaştı.
Portekizli hoca, genç yıldızın tüm özelliklerini, artılarını ve eksilerini takvim.com.tr'ye anlattı. İşte Narciso'nun ağzından Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi Stephen Eustaquio.
Stephen şu anda Portekiz Ligi'nin en iyi orta saha oyuncularından biri. Özellikle müthiş savunma sezileriyle çok modern bir futbolcu. Ancak sadece savunmada değil işin hücum kısmında da oldukta etkili. Teknik özellikleri yüksek, takımı ileriye taşıyabilecek bir isim. Sadece 6 numara değil, 8 numara pozisyonunda da rahatlıkla oynayabiliyor.