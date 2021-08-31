Fenerbahçe'nin takip ettiği Stephen Eustaquio Portekiz’in en iyilerinden!

Stephen şu anda Portekiz Ligi'nin en iyi orta saha oyuncularından biri. Özellikle müthiş savunma sezileriyle çok modern bir futbolcu. Ancak sadece savunmada değil işin hücum kısmında da oldukta etkili. Teknik özellikleri yüksek, takımı ileriye taşıyabilecek bir isim. Sadece 6 numara değil, 8 numara pozisyonunda da rahatlıkla oynayabiliyor.