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    • 31.08.2021 12:49
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    FIFA'dan Cüneyt Çakır'a kritik görev

    Türkiye'nin en iyi hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır'ın Macaristan - İngiltere arasında 2 Eylül Perşeme günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçını yöneteceği açıklandı.

    FIFA’dan Cüneyt Çakır’a kritik görev

    FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere takımları arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasını yönetecek.
    Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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