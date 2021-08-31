Tokyo'dan bronz madalya ile dönen milli yüzücü Sevilay Öztürk A Haber'e konuştu: 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm

Ben yarım saat önce madalyanın hayalini kurmuştum ve yarım saat sonra hayalim gerçekleşti. Bir an şoka girdim. 'Acaba hala hayalde miyim?' diye düşündüm. Gerçekten aldım madalyayı. Ülkemize kazandırdım. Bayrağımızı dalgalandırdım, çok mutlu oldum, sevinçten ağladım.

Ben olimpiyata Gaziantep'te hazırlandım. 1 yıldan fazla süre burada hazırlıklarımı sürdürdüm. Bana orda çok destek oldular. Biz bir ekip olarak orada çalıştık ve madalyayı kazandık. Haftada 15 antrenman yaptım.

Bu dönemde çok zorlandığımız zamanlar oldu ama sonucu çok güzel oldu. Yakın zamanda bir dünya şampiyonası var orada artık madalyamın rengini değiştirmek istiyorum."